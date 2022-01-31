Перепишуть правила? Яке нововведення чекає на водіїв в Україні

Перевірка на алкоголь для учасників ДТП в Україні може бути обов'язковою

В Україні хочуть зробити обов'язковою умову перевірки на алкогольне чи наркотичне сп'яніння учасників аварій із травмованими або загиблими.

Відповідний законопроєкт зареєстровано на сайті Верховна Рада.

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Наразі подібна перевірка проводиться за рішенням поліцейських, але новий документ зобов'яже проходити огляд водіїв на алкоголь та наркотики у разі ДТП із постраждалими в обов'язковому порядку. Для цього поліцейським хочуть дозволити затримувати підозрюваного у вживанні за кермом алкоголю чи наркотиків.

Автори законопроєкту хочуть доповнити частину 1 ст. 266 КУпАП доповнюється таким пунктом:

"У разі дорожньо-транспортної події, внаслідок якої травмовано одну або більше осіб, огляд осіб, які керують транспортними засобами, за участю яких сталася така пригода, на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських засобів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції проводиться обов'язково – незалежно від підстав вважати, що такі особи перебувають у зазначеному стані або під впливом зазначених препаратів.

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У пояснювальній записці сказано, що ДТП – одна з головних загроз життю та здоров'ю українців. Так, за 10 місяців 2021 року в Україні сталося 2,3 тисячі ДТП із постраждалими, в яких 2 592 особи загинули. Але особливу небезпеку становлять громадяни, які сідають за кермо транспортного засобу в алкогольному чи наркотичному сп'янінні.

Також буде змінено закон "Про екстрену медичну допомогу", щоб дозволити проводити такий огляд у відділеннях невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень.

Нові правила для водіїв

Для автолюбителів у 2022 році передбачені нововведення. Серед них нові штрафи, подорожчання автомобілів та обов'язковий техогляд.

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Зокрема, власники автомобілів повинні обов'язково проводити техогляд своєї машини. Техогляд стане обов'язковим для легкових та вантажних автомобілів, а також для причепів.

Крім того, зміняться правила отримання посвідчення водія. Оскільки наша країна переходить на європейські стандарти, для успішного проходження іспиту потрібно 63 години теоретичних занять замість 100.

Також раніше ми повідомляли, що у сервісних центрах МВС для українців спростили правила реєстрації авто. Тепер у будь-якому місті України можна поставити авто на облік та отримати номери до нього.