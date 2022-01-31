Перепишут правила? Какое нововведение ждет водителей в Украине

Проверка на алкоголь для участников ДТП в Украине может стать обязательной

В Украине хотят сделать обязательным условие проверки на алкогольное или наркотическое опьянение участников аварий с травмированными или погибшими.

Соответствующий законопроект зарегистрован на сайте Верховной Рады.

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Сейчас подобная проверка проводится по решению полицейских, но новый документ обяжет проходить освидетельствование водителей на алкоголь и наркотики в случае ДТП с пострадавшими в обязательном порядке. Для этого полицейским хотят разрешить задерживать подозреваемого в употреблении за рулем алкоголя или наркотиков.

Авторы законопроекта хотят дополнить часть 1 ст. 266 КУоАП дополняется таким пунктом:

"В случае дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмировано одно или более лиц, осмотр лиц, управляющих транспортными средствами, с участием которых произошло такое происшествие, на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, проводится обязательно – независимо от оснований полагать, что такие лица находятся в указанном состоянии или под влиянием указанных препаратов".

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В пояснительной записке сказано, что ДТП – одна из главных угроз жизни и здоровью украинцев. Так, за 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 2,3 тысячи ДТП с пострадавшими, в которых 2 592 человека погибли. Но особую опасность представляют граждане, которые садятся за руль транспортного средства в алкогольном или наркотическом опьянении.

Также будет изменен закон "Об экстренной медицинской помощи", чтобы позволить проводить такое освидетельствование в отделениях неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц.

Новые правила для водителей

Для автолюбителей в 2022 году предусмотрены нововведения. Среди них новые штрафы, подорожание автомобилей и обязательный техосмотр.

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В частности, владельцы автомобилей должны будут обязательно проводить техосмотр своей машины. Техосмотр станет обязательным для легковых и грузовых автомобилей, а также для прицепов

Кроме того, изменятся правила получения водительского удостоверения. Так как наша страна переходит на европейские стандарты, для успешного прохождения экзамена нужно 63 часа теоретических занятий вместо 100.

Также ранее мы сообщали, что в сервисных центрах МВД для украинцев упростили правила регистрации авто. Теперь в любом городе Украины можно поставить авто на учет и получить номера к нему.