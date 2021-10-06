Ідентифікація через "Дію" для пенсіонерів запрацює до кінця року: хто може скористатися

Для одержувачів пенсій та допомог буде доступна ідентифікація через "Дію" / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів України прирівняв авторизацію через функцію "Дія.Підпис" до фізичної ідентифікації одержувачів пенсій та грошових допомог.

Відповідну постанову було ухвалено 22 вересня, йдеться на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Реклама

Згідно з текстом постанови №999, авторизуватися можна буде в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду за допомогою функції "Дія.Підпис" у застосунку "Дія".

Для цього потрібно завантажити застосунок "Дія", зареєструватися та створити "Дія.Підпис".

Інструкцію, як це зробити можна знайти на самому порталі. Після цього потрібно підтвердити особу за допомогою перевірки по фото, NFC або BankID, а також придумати п’ятизначний код.

Реклама

Наприкінці завершити процедуру потрібно на порталі Пенсійного фонду.

Зазначається, що функція буде доступна і для пенсіонерів з тимчасово окупованих територій. Відповідні можливості з’являться до кінця року.

Реклама

Раніше ми писали, що у "Дії" скоро з’явиться послуга, яка повідомлятиме про те, що вашу кредитну історію перевіряє якийсь банк.

Денис Шмигаль також анонсував, що у "Дії" можна буде подати документи на реєстрацію шлюбу.