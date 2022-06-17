Пенсії за кордоном: як українським переселенцям забрати гроші

Українці за кордоном зможуть отримувати свої пенсії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Українці, які були змушені виїхати за кордон через війну, зможуть отримувати свої пенсії навіть там, але не всі, а лише ті, хто на початок повномасштабного вторгнення отримував їх через банки.
Про це заявили у Верховній Раді та пояснили докладніше.
У повідомленні наголошується, що такі пенсіонери зможуть отримувати свої виплати на банківські картки.
А пенсіонери-переселенці, які забирали гроші через відділення "Укрпошти", зіткнуться із певними труднощами.
Однак і для них є вихід, потрібно просто змінити спосіб отримання виплати та "перевести" її нарахування на банківську картку.
"Можна без візиту до відділення уповноваженого банку відкрити платіжну картку через офіційний сайт або мобільний додаток банку. При цьому при відкритті рахунку ідентифікація клієнта здійснюється банком шляхом відеоверифікації. Поки що така послуга доступна у ПриватБанку", – йдеться у поясненні.
Пенсії в окупації
Деякі українські пенсіонери можуть змінити порядок нарахування пенсій. Тим, хто залишився в окупації, замість банківського переказу гроші доставлятимуться через поштові відділення.
Відповідне рішення схвалив Кабмін, але переведення на нову систему не таке просте.
Про те, кому по-новому виплачуватимуть пенсії, читайте у нашому матеріалі.
"Сьогодні" раніше писали, скільки разів українцям перерахують пенсії до кінця року, й розповідали, як отримати пенсійне посвідчення.