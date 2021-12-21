В Україні вводять накопичувальні пенсії: якими будуть звичайні виплати

Пенсії виплачуватимуть і після запровадження обов'язкових пенсійних накопичень для громадян / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як в Україні запровадять накопичувальний рівень пенсійної системи, Кабмін має виплачувати пенсії не менш як 40% від зарплати. Водночас солідарна пенсійна система залишиться.

Про це заявила міністр соцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю "Суспільному"

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"Ці пенсіонери не будуть учасниками накопичувальної системи. Уряд їм зараз виплачує пенсії та збільшує їх. Є ініціатива президента щодо вікових доплат", – заявила вона.

Вона пояснила, що ці солідарні пенсії платитимуть і після запровадження обов'язкових пенсійних накопичень для громадян.

"Якщо ми говоримо про те, коли паралельно працюватимуть ці системи, є певна гарантія. Вона закріплена у 102 Конвенції Міжнародної організації праці, яку Україна ратифікувала. Там є нестандартне мінімальне забезпечення – це 40% від зарплати. Менше держава не має права платити", – зазначила міністр соцполітики.

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Довідка для пенсії у "Дії"

На порталі "Дія" українці можуть отримати довідку про доходи пенсіонерів за кілька хвилин.

Для отримання довідки необхідно:

авторизуватися на diia.gov.ua;

натиснути "Послуги" – "Пенсії, пільги та допомога" – "Довідка про доходи пенсіонера";

перевірити інформацію про себе, якщо необхідно виправити її у профілі користувача. Натиснути "Далі";

вибрати період, за який потрібна довідка, та натиснути "Готово".

Далі повідомлення надійде на пошту, а документ з'явиться у особистому кабінеті українця.

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Раніше ми повідомляли, що українці можуть розраховувати на максимальну пенсію, якщо їхня офіційна заробітна плата становить не менше 91 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у Польщі, куди щороку тисячі українців їдуть на заробітки, пенсії вищі, ніж в Україні, у кілька разів. Якщо наші співвітчизники одержують мінімально 1934 грн, то поляки – 7693 грн.