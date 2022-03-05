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Очікувати на дефіцит? АТБ назвав міста, куди постачатиме продукти насамперед

Уляна Лебич
5 березня, 17:29
Такі міста називають опорними

АТБ назвав міста, куди продукти постачають насамперед / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Через напружену ситуацію, локальні бойові зіткнення та постійні повітряні загрози в деяких містах Ураїни існують суттєві труднощі з безперебійним постачанням продуктів харчування до магазинів. Як наслідок — мережа супермаркетів АТБ доставлятиме соціальні товари насамперед у свої опорні магазини.

Про це інформує пресслужба АТБ.

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В першу чергу максимально повний асортимент продуктів харчування та товарів першої необхідності буде сформовано у місті Київ та обл, Черкаській обл, Харкові, Миколаєві та Сумах.

Адресу найближчого до вас опорного магазина у м. Київ можно знайти тут.

Адресу найближчого до вас опорного магазина у Київській та Черкській областях можна знайти тут.

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Адресу найближчого до вас опорного магазина у м. Харків можно знайти тут.

Адресу найближчого до вас опорного магазина у м. Суми можно знайти тут.

Адресу найближчого до вас опорного магазина у м. Миколаїв:

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  • пр-т. Центральний, 154;
  • вул. Космонавтів, 142/1;
  • пр-т. Богоявленський, 342/5;
  • вул. Генерала Карпенка, 2 д;
  • пр-т. Центральний, 26 с;
  • вул. Космонавтів, 76/1;
  • Одеське Шосе, 88;
  • пр-т. Центральний, 92;
  • пр-т. Героїв України, 91/2

Решта магазинів у цих містах буде працювати до моменту розпродажі залишків товару.

Обмеження на продаж продуктів

Торгова мережа АТБ ввела обмеження на продаж соціальної групи товарів одному покупцю. Стосується це таких продуктів:

  • хліб;
  • батони;
  • крупи;
  • цукор;
  • сіль;
  • макаронні вироби;
  • олія.

Вищезгадані продукти відпускатимуться в кількості не більше 2 одиниць в одні руки. Таке рішення компанія ухвалила для запобігання створенню штучного дефіциту та ажіотажу у зв’язку з воєнним станом.

Раніше ми писали, як магазини "обкрадають" українців під час війни.

Також ми розповідали, що ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників і клієнтів.