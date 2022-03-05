Ожидать дефицита? АТБ назвал города, куда будет поставлять продукты в первую очередь

АТБ назвал города, куда продукты поставляют в первую очередь / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Из-за напряженной ситуации, локальных боевых столкновений и постоянных воздушных угроз в некоторых городах Украины есть существенные трудности с бесперебойной поставкой продуктов питания в магазины. Как следствие — сеть супермаркетов АТБ будет доставлять социальные товары, прежде всего, в свои опорные магазины.
Об этом информирует пресс-служба АТБ.
В первую очередь максимально полный ассортимент продуктов питания и товаров первой необходимости будет сформирован в городе Киев и обл, Черкасской обл, Харькове, Николаеве и Сумах.
Адрес ближайшего к вам опорного магазина в г. Киев можно найти здесь.
Адрес ближайшего к вам опорного магазина в Киевской и Черкасской областях можно найти здесь.
Адрес ближайшего к вам опорного магазина в г. Харьков можно найти здесь.
Адрес ближайшего к вам опорного магазина в г. Сумы можно найти здесь.
Адрес ближайшего к вам опорного магазина в г. Николаев:
- пр-т. Центральный, 154;
- ул. Космонавтов, 142/1;
- пр-т. Богоявленский, 342/5;
- ул. Генерала Карпенко, 2 д;
- пр-т. Центральный, 26 с;
- ул. Космонавтов, 76/1;
- Одесское Шоссе, 88;
- пр-т. Центральный, 92;
- пр-т. Героев Украины, 91/2
Ограничение продажи продуктов
Торговая сеть АТБ ввела ограничение для продажи социальной группы товаров одному покупателю. Касается это следующих продуктов:
- хлеб;
- батоны;
- крупы;
- сахар;
- соль;
- макаронные изделия;
- растительное масло.
Вышеупомянутые продукты будут отпускаться в количестве не больше 2 единиц в одни руки. Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным состоянием.
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