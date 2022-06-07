Овочі поки що залишаються дорогими: чи чекати українцям дешевих пропозицій

Коли подешевшають овочі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нетипово високі ціни на овочі в Україні зберігаються тому, що південь нашої країни опинився під російською окупацією. Армія РФ не випускає українську продукцію.

Але, як розповіла виданню РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин, приблизно через місяць українці купуватимуть уже дешевші овочі.

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За її словами, з жовтня до травня на українському ринку торгують помідорами, огірками, перцем та іншими овочами, переважно з Туреччини чи з українських тепличних господарств.

У червні починають завозити овочі відкритого ґрунту з південних областей України, і згодом потім дозріває врожай по всій країні.

Але російські війська, окупувавши Херсонську та частину Запорізької областей, заблокували вивезення ранніх овочів з цих територій для реалізації на українському ринку, чим підняли ціни на овочі.

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Вона зазначає, що високими ціни будуть приблизно до середини липня: тоді визріє врожай у центральних, західних та північних областях України.

"Ціни почнуть знижуватися і стануть комфортнішими для споживачів", – сказала Світлана Литвин.

Окупанти вивозять українські овочі

Російські загарбники продовжують красти на тимчасово окупованих територіях України. Вони вивозять зерно та овочі в РФ та окупований Крим.

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Українська розвідка повідомляє, що на півострів вивозяться великі обсяги овочів, зокрема буряк, картопля та капуста.

Раніше ми розповідали, чому українцям доведеться затягнути пояси, і писали, чи прискорилася в Україні інфляція.