Криза в енергетиці України: що вплинуло на опалювальний сезон

13,3% українців вважають, що компенсувати витрати має місцева громада з бюджету / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість українців впевнені, що центральна влада відповідає за опалювальний сезон та має з держбюджету покрити додаткові витрати на опалення держустанов, серед них школи, дитячі садки та лікарні.

Про це свідчить опитування компанії SOCIS.

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60,8% опитаних українців заявляють про відповідальність центральних органів влади, а 13,3% вважають, що компенсувати витрати має місцева громада з бюджету.

"Основною причиною кризових явищ в енергетиці України та нестачі запасів газу та вугілля переважна більшість опитаних (41,4%) назвали некомпетентність української влади. 36,9% назвали причиною енергетичної кризи корумпованість влади. Ситуацію на світових ринках газу та вугілля вказали 11,2% % опитаних", – йдеться у дослідженні.

Ще однією проблемою назвали складні погодні умови, що вплинули на опалювальний сезон в Україні.

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/ Фото: скріншот

Зауважимо, що опитування серед українців проводили з 29 жовтня – 4 листопада 2021 року. Серед респондентів громадяни віком від 18 років, з різних куточків України та різної статі. Компанія за допомогою планшетів та телефонних інтерв'ю опитала 2000 осіб.

Що з тарифами на тепло?

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що тарифи на тепло на 80% складаються із вартості газу та технічного стану всіх механізмів – постачальники закладають суму, яка знадобиться на капітальний ремонт тепломереж.

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"Коли затверджували більшість тарифів на тепло, тоді вартість газу для теплокомуненерго була на рівні 5-5,5 грн/куб. Сьогодні їм газ пропонують по 7,42 грн/куб для опалення житлового фонду та по 16, майже 17 грн для опалення бюджетних будівель, приміщень та всього іншого. Відповідно у них зростає тариф у кілька разів", – розповів експерт.

Попенко не впевнений, що цього року виконають меморандум про непідвищення тарифів та теплокомуненерго доведеться піднімати тарифи, адже їм потрібно компенсувати витрати з місцевого бюджету на опалення, які вони заплатять як компенсацію різниці вартості газу.

Раніше ми повідомляли, що опалювальний сезон в Одесі стартував 1 листопада Але досі у понад 100 школах та дитсадках опалення немає.

А у Старокостянтинові Хмельницької області батьки школярів перекрили дорогу на знак протесту проти дистанційного навчання. На такий формат учнів відправили через відсутність опалення.