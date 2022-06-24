Віддати все за пляшку води: що коїться з цінами в окупованому Маріуполі

Що відбувається в окупованому Маріуполі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В окупованих Російською Федерацією українських населених пунктах людям доводиться виживати через відсутність заробітків та шалено високі ціни на продукти. Така ж ситуація відбувається і в Маріуполі.

За пляшку води у місті доводиться віддавати по 100 грн. Про це та інші проблеми українців в окупації повідомило Головне управління розвідки МО України.

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Ціни зростають невпинно

За даними української розвідки, росіяни проводять так званий перепис населення в Маріуполі. Під час нього окупанти вимагають в людей документи, а також відбитки пальців.

Водночас у жителів міста немає жодної можливості заробляти. Так, без доходів, вони змушені ще й терпіти різке зростання цін на товари і послуги.

"Зокрема, вартість півторалітрової пляшки води становить близько 100 гривень, кілограму свинини – 600 гривень", – повідомляють у ГУР МО.

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Крім того, в Маріуполі діють приватні похоронні команди з Росії. Вони за поховання одного тіла вимагають плату у розмірі 10 тис. грн.

При цьому, як зазначають розвідники, в людей взагалі немає можливості виїхати з міста, оскільки це заборонено. Тим часом декілька знімальних груп російських телеканалів знаходяться в місті, щоб знімати пропагандистські сюжети про "налагодження мирного життя".

Українські підприємці потрапили до "розстрільних списків"

Раніше ми розповідали, що на окупованих землях росіяни погрожують українським фермерам. Окупанти не лише крадуть у них врожай, а і навіть відбирають землі та підприємства.

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Наприклад, фермер Валерій Стоянов розповів, що окупанти-кадирівці захопили підприємство неподалік Мелітополя. Вони просто прийшли і заявили, що земля тепер належить командиру їхньої частини.

За кілька днів росіяни продали цінне обладнання та вивезли 2500 тонн зерна. Деяким фермерам дозволили залишити землю собі, але за це зобов'язали віддавати більшу частину прибутку. Самому підприємцю не пощастило, бо він особисто воював на Донбасі. Через це росіяни сказали його співробітникам не чекати на фермера, бо він у списку людей, яких треба розстріляти.

Ми також писали про те, що російські окупанти демонтували та вкрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію, і як крадіжка нашого зерна росіянами потрапила на супутникові знімки.