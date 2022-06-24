Отдать все за бутылку воды: что происходит с ценами в оккупированном Мариуполе

Что происходит в оккупированном Мариуполе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В оккупированных Российской Федерацией украинских населенных пунктах людям приходится выживать из-за отсутствия заработков и безумно высокие цены на продукты. Такая же ситуация происходит и в Мариуполе.

За бутылку воды в городе приходится отдавать по 100 грн. Об этом и других проблемах украинцев в оккупации сообщило Главное управление разведки МО Украины.

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Цены растут постоянно

По данным украинской разведки, россияне проводят так называемую перепись населения в Мариуполе. Во время него оккупанты требуют у людей документы, а также отпечатки пальцев.

В то же время у жителей города нет никакой возможности зарабатывать. Так, без доходов, они вынуждены еще и терпеть резкий рост цен на товары и услуги.

"В частности, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 гривень, килограмма свинины – 600 гривень", – сообщают в ГУР МО.

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Кроме того, в Мариуполе действуют частные похоронные команды из России. Они за погребение одного тела требуют плату в размере 10 тыс. грн.

При этом, как отмечают разведчики, у людей вообще нет возможности уехать из города, поскольку это запрещено. Между тем, несколько съемочных групп российских телеканалов находятся в городе, чтобы снимать пропагандистские сюжеты об "налаживании мирной жизни".

Украинские предприниматели попали в "расстрельные списки"

Раньше мы рассказывали, что на оккупированных землях россияне угрожают украинским фермерам. Оккупанты не только воруют у них урожай, но и даже отбирают земли и предприятия.

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Например, фермер Валерий Стоянов рассказал, что оккупанты-кадыровцы захватили предприятие неподалеку от Мелитополя. Они просто пришли и заявили, что земля теперь принадлежит командиру их части.

Через несколько дней россияне продали ценное оборудование и вывезли 2500 тонн зерна. Некоторым фермерам разрешили оставить землю себе, но за это обязали отдавать большую часть прибыли. Самому предпринимателю не повезло, потому что он лично воевал на Донбассе. Из-за этого россияне сказали его сотрудникам не ждать фермера, потому что он в списке людей, которых нужно расстрелять.

Мы также писали о том, что российские оккупанты демонтировали и украли самую большую в Украине солнечную электростанцию, и как кража нашего зерна россиянами попала на спутниковые снимки.