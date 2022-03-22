Відбирають паспорти та видають фальшиві свідоцтва: що чекає на українських біженців у Криму

Українцям видають свідоцтва, які не мають юридичної сили / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни з території України виїхали кілька мільйонів українців. Напрямки, де можна убезпечити себе, обирають різні: хтось Польщу, Чехію та Румунію, а хтось тікає на територію тимчасово окупованого Криму.

Проте там не все так просто, як, наприклад, з сусідньою Польщею, де місцева влада різними способами намагається допомогти українським переселенцям (мова йде і про можливість перетнути кордон без закордонного паспорта, і про безкоштовне харчування, проживання, і про роботу без спеціальних дозволів тощо). В Криму ж все інакше: паспорти вилучають, а взамін дають нічим не підтверджені свідоцтва.

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Як повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook, у наших громадян, які тікають від війни на територію тимчасово окупованого Криму, окупаційні адміністрації Росії вилучають українські паспорти та надають "свідоцтва", що не мають жодної юридичної сили.

Так, після перетину адмінкордону:

вас змушують стати на так званий облік;

вилучають паспорт громадянина України (при реєстрації в окупаційній "Федеральній міграційній службі" Росії в Криму);

видають свідоцтво на "отримання тимчасового притулку на території Росії".

У представництві Президента кажуть, що зазначені папери не мають ніякої юридичної сили на території України або інших цивілізованих країн, зокрема, не є документом, що засвідчує особу, та закликають громадян не віддавати окупаційним силам свої паспорти та інші документи, видані Україною.

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В Криму заберуть бізнес українських підприємців

Торгові обʼєкти в Криму, що належать українським підприємцям, можуть бути вилучені на користь Росії.

"Можу сказати, що ряд великих торгових об'єктів буде розглянуто як потенційні об'єкти для накладення арешту і вилучення на користь рф", – сказав так званий голова Республіки Сергій Аксьонов.

За його словами, торгові обʼєкти вилучать в тих підприємців, які фінансують українську армію та підтримують Україну, яка вже який тиждень страждає від агресії РФ.

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Нагадаємо, що у Криму почався масовий продаж нерухомості, яка належить колаборантам та російським колонізаторам.

Раніше ми писали, яку компенсацію Україна отримає від агресора після закінчення війни.