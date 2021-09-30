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Від 26 тис. дол. за годину польоту: Qatar Airways поверне в небо авіалайнери-гіганти

Юлія Гаврилюк
30 вересня, 14:25
У травні цього року покупку цих літаків називали найбільшою помилкою при формуванні флоту

Qatar Airways поверне в небо лайнери-гіганти A380 / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія Qatar Airways планує вже в листопаді повернути авіалайнери-гіганти Airbus A380. Вони оснащені першим класом і мають дві повноцінні палуби.

Про це сказав глава авіаперевізника Акбар аль-Бакер, передає Executive Traveller.

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"Я думаю, що до початку листопада ми знову почнемо літати на А380" , – заявив генеральний директор Qatar Airways.

За словами Аль-Бакера, година польоту авіалайнера-гіганта коштує 26 000 доларів – 29 000 доларів, в той час як година польоту Boeing 777-200ER – майже вдвічі дешевше.

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Саме через ціну Qatar Airways не планувала повертати А380 на маршрути. У липні 2020 року авіакомпанія заявила про припинення польотів всіх своїх десяти A380. Причиною такого рішення був низький попит на авіаквитки під час пандемії.

Але ситуація змінилася через проблеми з іншими авіалайнерами Airbus у флоті Qatar Airways – A350. Фахівці виявили прискорену деградацію обшивки під фарбою на 13 літаках. В результаті інциденту авіаційна влада Катару заборонили експлуатацію повітряних суден.

Qatar Airways спочатку запустить п'ять літаків A380. Решта п'ять A380 можуть полетіти в 2022 році. Після майже 1,5 річного простою Qatar Airways займається розконсервацією літаків. Авіакомпанія буде знову наймати на роботу пілотів, яких раніше звільнила. Льотчики пройдуть тренування на симуляторах, а потім тестові польоти на A380.

Яка авіакомпанія стала кращою в світі в 2021 році

Skytrax назвала Qatar Airways кращою вшосте поспіль. А за сервіс в бізнес-класі і крісла в бізнес-класі авіакомпанія отримала нагороди.

Кращі авіакомпанії світу:

  • Qatar Airways
  • Singapore Airlines
  • ANA All Nippon Airways
  • Emirates
  • Japan Airlines
  • Cathay Pacific Airways
  • EVA Air
  • Qantas Airways
  • Hainan Airlines
  • Air France

У список 10 кращих авіакомпаній світу увійшли Emirates, JAL, Cathay Pacific Airways, EVA Air, Qantas, Hainan Airlines і Air France.

Кращі авіакомпаніями в Європі:

  • Air France, British Airways;
  • Lufthansa;
  • "Аерофлот";
  • KLM;
  • Turkish Airlines;
  • Swiss International Air Lines;
  • Virgin Atlantic;
  • Austrian Airlines;
  • Finnair.

Кращими лоукостерами в 2021 році стали AirAsia, Southwest Airlines, Scoot, Vueling Airlines, IndiGo, easyJet, Jetstar Airways, Ryanair, Jetstar Asia і Flynas.

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