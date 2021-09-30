Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости экономики Бизнес новости

От 26 тыс. долл. за час полета: Qatar Airways вернет в небо авиалайнеры-гиганты

Юлия Гаврилюк
30 сентября, 14:25
В мае этого года покупку этих самолетов называли самой большой ошибкой при формировании флота

Qatar Airways вернет в небо лайнеры-гиганты A380 / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания Qatar Airways планирует уже в ноябре вернуть авиалайнеры-гиганты Airbus A380. Они оснащены первым классом и имеют две полноценные палубы.

Об этом сказал глава авиаперевозчика Акбар аль-Бакер, передает Executive Traveller.

Реклама

"Я думаю, что к началу ноября мы снова начнем летать на А380", – заявил генеральный директор Qatar Airways

По словам Аль-Бакера, час полета авиалайнера-гиганта стоит 26 000 долларов – 29 000 долларов, в то время как час полета Boeing 777-200ER — почти в два раза дешевле.

Реклама

Именно из-за цены Qatar Airways не планировала возвращать А380 на маршруты. В июле 2020 года авиакомпания заявила о прекращении полетов всех своих десяти A380. Причиной такого решения был низкий спрос на авиабилеты во время пандемии.

Но ситуация изменилась из-за проблем с другими авиалайнерами Airbus во флоте Qatar Airways — A350. Специалисты обнаружили ускоренную деградацию обшивки под краской на 13 самолетах. В результате инцидента авиационные власти Катара запретили эксплуатацию воздушных судов.

Qatar Airways сначала запустит пять самолетов A380. Остальные пять A380 могут полететь в 2022 году. После почти 1,5 годового простоя Qatar Airways занимается расконсервацией самолетов. Авиакомпания будет снова нанимать на работу пилотов, которых раньше уволила. Летчики пройдут тренировки на симуляторах, а потом тестовые полеты на A380.

Какая авиакомпания стала лучшей в мире в 2021 году

Skytrax назвала Qatar Airways лучшей шестой раз подряд. А за сервис в бизнес-классе и кресла в бизнес-классе авиакомпания получила награды.

Лучшие авиакомпании мира:

  • Qatar Airways
  • Singapore Airlines
  • ANA All Nippon Airways
  • Emirates
  • Japan Airlines
  • Cathay Pacific Airways
  • EVA Air
  • Qantas Airways
  • Hainan Airlines
  • Air France

В список 10 лучших авиакомпаний мира вошли Emirates, JAL, Cathay Pacific Airways, EVA Air, Qantas, Hainan Airlines и Air France.

Лучшие авиакомпаниями в Европе:

  • Air France, British Airways;
  • Lufthansa;
  • "Аэрофлот";
  • KLM;
  • Turkish Airlines;
  • Swiss International Air Lines;
  • Virgin Atlantic;
  • Austrian Airlines;
  • Finnair.

Лучшими лоукостерами в 2021 году стали AirAsia, Southwest Airlines, Scoot, Vueling Airlines, IndiGo, easyJet, Jetstar Airways, Ryanair, Jetstar Asia и Flynas.

Ранее мы писали:

Реклама

Реклама