От 26 тыс. долл. за час полета: Qatar Airways вернет в небо авиалайнеры-гиганты

Qatar Airways вернет в небо лайнеры-гиганты A380 / Фото: Коллаж: Сегодня
Авиакомпания Qatar Airways планирует уже в ноябре вернуть авиалайнеры-гиганты Airbus A380. Они оснащены первым классом и имеют две полноценные палубы.
Об этом сказал глава авиаперевозчика Акбар аль-Бакер, передает Executive Traveller.
"Я думаю, что к началу ноября мы снова начнем летать на А380", – заявил генеральный директор Qatar Airways
По словам Аль-Бакера, час полета авиалайнера-гиганта стоит 26 000 долларов – 29 000 долларов, в то время как час полета Boeing 777-200ER — почти в два раза дешевле.
Именно из-за цены Qatar Airways не планировала возвращать А380 на маршруты. В июле 2020 года авиакомпания заявила о прекращении полетов всех своих десяти A380. Причиной такого решения был низкий спрос на авиабилеты во время пандемии.
Но ситуация изменилась из-за проблем с другими авиалайнерами Airbus во флоте Qatar Airways — A350. Специалисты обнаружили ускоренную деградацию обшивки под краской на 13 самолетах. В результате инцидента авиационные власти Катара запретили эксплуатацию воздушных судов.
Qatar Airways сначала запустит пять самолетов A380. Остальные пять A380 могут полететь в 2022 году. После почти 1,5 годового простоя Qatar Airways занимается расконсервацией самолетов. Авиакомпания будет снова нанимать на работу пилотов, которых раньше уволила. Летчики пройдут тренировки на симуляторах, а потом тестовые полеты на A380.
Какая авиакомпания стала лучшей в мире в 2021 году
Skytrax назвала Qatar Airways лучшей шестой раз подряд. А за сервис в бизнес-классе и кресла в бизнес-классе авиакомпания получила награды.
Лучшие авиакомпании мира:
- Qatar Airways
- Singapore Airlines
- ANA All Nippon Airways
- Emirates
- Japan Airlines
- Cathay Pacific Airways
- EVA Air
- Qantas Airways
- Hainan Airlines
- Air France
В список 10 лучших авиакомпаний мира вошли Emirates, JAL, Cathay Pacific Airways, EVA Air, Qantas, Hainan Airlines и Air France.
Лучшие авиакомпаниями в Европе:
- Air France, British Airways;
- Lufthansa;
- "Аэрофлот";
- KLM;
- Turkish Airlines;
- Swiss International Air Lines;
- Virgin Atlantic;
- Austrian Airlines;
- Finnair.
Лучшими лоукостерами в 2021 году стали AirAsia, Southwest Airlines, Scoot, Vueling Airlines, IndiGo, easyJet, Jetstar Airways, Ryanair, Jetstar Asia и Flynas.
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