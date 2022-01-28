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Залишать без газу та інвестицій? Що готує Європа проти Росії

Андрій Галицький
28 січня, 10:39
Тиск на Росію триває, і тепер під ударом опиняться нові газові проєкти країни

/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Європейський Союз та уряд Великої Британії розробляють обмежувальні заходи проти нових проєктів Російської Федерації у газовій сфері на випадок ескалації навколо України.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

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Про "газовий пакет" санкцій знають у Вашингтоні. У Білому домі підтримують цю ініціативу. США вважають, що потрібно "жорстко обмежити" фінансові та технологічні вливання, пов'язані з російськими ініціативами у галузі.

Журналісти Financial Times пишуть, що ЄС готовий нашкодити російській вуглеводневій промисловості та навіть поставити під удар деякі європейські компанії, такі як BP, Total та Shell, які займаються інвестиціями у російський газовий сектор.

Ситуація

"Сьогодні" раніше писали, як новини про російську агресію загострюють ситуацію в Україні, та розповідали, що буде з курсом долара у разі реального вторгнення РФ.