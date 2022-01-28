Залишать без газу та інвестицій? Що готує Європа проти Росії

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Європейський Союз та уряд Великої Британії розробляють обмежувальні заходи проти нових проєктів Російської Федерації у газовій сфері на випадок ескалації навколо України.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.
Про "газовий пакет" санкцій знають у Вашингтоні. У Білому домі підтримують цю ініціативу. США вважають, що потрібно "жорстко обмежити" фінансові та технологічні вливання, пов'язані з російськими ініціативами у галузі.
Журналісти Financial Times пишуть, що ЄС готовий нашкодити російській вуглеводневій промисловості та навіть поставити під удар деякі європейські компанії, такі як BP, Total та Shell, які займаються інвестиціями у російський газовий сектор.
Ситуація
- Ще у грудні 2021 року у ГУР Міноборони України повідомили, що до лінії зіткнення на Донбасі Росія додатково стягує танки та артилерію.
- Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попереджав, що на початку 2022 року Росія може наважитися на повномасштабне вторгнення в Україну. Озвучувалися навіть можливі сценарії наступу російських військ.
- Тим часом США підготували серйозний пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. Там, зокрема, є і пропозиція відключити РФ від платіжної системи SWIFT.
"Сьогодні" раніше писали, як новини про російську агресію загострюють ситуацію в Україні, та розповідали, що буде з курсом долара у разі реального вторгнення РФ.