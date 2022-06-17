Обмін валют під час війни: як не втратити 20% через різницю курсів

Як українці можуть обміняти долари / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні продовжує діяти три різні валютні курси. Офіційний курс НБУ досі становить 29,25 грн за долар, але за такою вартістю міняти валюту на гривню змушують лише експортерів та тих, хто отримує гроші з-за кордону. Щоправда, деякі банки вирішили схитрувати та встановили такі курси ще й для карткових операцій.

"Сьогодні" розбиралися, як поміняти свої кревні долари, які лежать на рахунку банку без втрат.

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29 замість 35

Громадяни, у яких на рахунках у банках була валюта, опинилися в дуже делікатній ситуації. По-перше, НБУ обмежив щоденну суму зняття валюти у касах еквівалентом 100 тисяч гривень. По-друге, банки теж почали ставити ціпки в колеса власникам валютних рахунків.

"У мене на валютній картці була заначка в кілька сотень доларів і ось настав час її витратити. Але, коли я спробувала зробити обмін доларів на гривні, то з’ясувалося, що банк може поміняти мені валюту за курсом 29,25 грн. У найближчому пункті обміну валют я б здала долари по 35,5 грн. Тобто банк намагається мене "нажухати" більш ніж на 6 гривень на кожному доларі", – обурюється киянка Юля.

І така ситуація хвилює багатьох. Після того, як НБУ зафіксував офіційний курс долара на рівні 29,25 грн, в Україні сформувалося три валютні курси. За офіційним змушують продавати валюту, яка приходить з-за кордону, 32-33 грн за долар банки списують долари з гривневих рахунків українців, які розраховуються картками за кордоном і нарешті, в обмінних пунктах готівковий долар цього тижня вільно продавався 35,5-35,8 грн. Ось такий розкид.

Днями не витримали навіть аграрії, які звернулися до уряду та НБУ з проханням продавати свій валютний виторг за реальним валютним курсом. Адже насіння, техніку, добрива та хімію для сільського господарства вони купують за реальним курсом, від чого втрачають мінімум 20%.

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Така сама проблема у айтішників, які працюють з закордонними замовниками. І тепер схожа проблема виникла у клієнтів банків, які мають валюту на рахунках.

Знімати не можна витратити

Де поставити кому в цьому підзаголовку, буде безпосередньо залежати від того, де ви перебуваєте фізично. Наприклад, перебуваючи за кордоном, вам краще витратити ці гроші в магазинах – тоді комісія буде мінімальною.

Якщо ваші валютні кошти містяться на віртуальній картці, то можна прив'язати її до пристрою з функцією безконтактних платежів NFC – це можуть бути смартфон, смарт-годинник або смарт-браслет – і вже спокійно розплачуватися в торгових точках. У цьому випадку ви не платитимете комісію за зняття у банкоматах.

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До речі, за кордоном, якщо ви знайдете банкомат з NFC терміналом, то зможете також перевести в готівку валюту з рахунку в місцеву грошову одиницю. Правда, не забувайте про те, що якусь комісію при цьому доведеться заплатити.

Якщо ви в Україні, то такий фокус не пройде. Якщо ви розплачуватиметеся валютною карткою в торговій мережі, то валюта списуватиметься за курсом купівлі банку, тобто по 29,25 грн. Принаймні такі правила транзакцій вказані на сайтах українських банків. Таким чином, щоб не втратити курсову різницю, потрібно буде зняти валюту в касі банку, щоб потім фізично поміняти її на гривню.

При цьому у банках попереджають, що стягують комісії за зняття готівкової валюти з рахунків. Розмір цієї комісії дізнавайтесь у вашій фінустанові.

Повернення через депозит

Якщо ваш банк не хоче видавати вам у касі гроші з валютного вкладу або встановлює при цьому драконівську комісію, можна піти іншим шляхом. Наприклад, спробувати зарахувати ці кошти на короткостроковий депозит терміном на один місяць. У багатьох банках це можна зробити без відвідування відділення через сайт або додаток у смартфоні.

Тоді через місяць банк буде зобов'язаний видати ваш вклад саме у валюті депозиту. Принаймні на таких правилах наполягає НБУ.

"Банки зобов'язані видавати вклади у тій валюті, в якій людина вносила депозит, але в межах лімітів, передбачених НБУ. Зараз це не більш ніж 100 тис. грн в еквіваленті на добу. Якщо депозит великий, то доведеться кілька разів ходити у відділення та забирати свої заощадження частинами", – пояснюють у Нацбанку.

Якщо банк і в цьому випадку відмовиться від видачі коштів у валюті вкладу, тоді можете скаржитися в Нацбанк.

Раніше ми писали про те, що буде з курсом гривні та заощадженнями українців. Про те, як банки позбавляють росіян останніх грошей, читайте тут.