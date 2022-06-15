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Запустити "друкарський верстат" чи "затягнути пояси": що буде з курсом гривні та заощадженнями українців

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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15 червня, 17:30
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За відсутності повноцінної західної допомоги влада вирішує, що робити з бюджетним дефіцитом
Чиновники пропонують запустити друкарський верстат, щоб поповнити бюджет
Чиновники пропонують запустити друкарський верстат, щоб поповнити бюджет / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна – досить затратний захід. В умовах, коли економіка не може повноцінно працювати та сплачувати податки, вся надія України у фінансовому плані націлена на західні країни. Але вже зараз з вуст чиновників звучать фрази, які закликають починати економити та запускати друкарський верстат, аби поповнити бюджет.

"Сьогодні" з експертами розбиралися, як це може вплинути на економіку та курс гривні.

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Витрати більші за доходи

Декілька тижнів тому влада озвучувала ідеї повернути довоєнні ставки податків. Ідея була така, що бізнес відновив роботу і почав більш-менш приходити до тями. Але зараз чиновники, мабуть, вирішили, що такі ініціативи можуть зупинити відновлення, що намітилося.

При цьому витрати бюджету нині у 2,5 раза вищі за доходи. За словами голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева, у травні податкові та митні збори принесли до бюджету 101 млрд грн, а витрати становили близько 250 млрд грн.

Відсутні майже 150 млрд грн, або близько 5 млрд доларів за поточним офіційним курсом, перекриваються дотаціями західних партнерів та міжнародних фінансових організацій. Щоправда, не всю суму Україні вдається отримувати рівними платежами. Тому НБУ змушений іноді йти назустріч Мінфіну і викуповувати ОВДП безпосередньо. Нещодавно Нацбанк купив облігацій на 70 млрд грн.

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При цьому влада розуміє, що якщо грошей від Заходу не буде, то доведеться затягувати паски.

"Якщо ми не отримуватимемо 5 млрд доларів на місяць, нам доведеться скорочувати витрати, тому що насправді для підвищення податків у нас немає потенціалу сьогодні в економіці, яка перебуває не в кращому стані. Ми будемо змушені зменшувати витрати", – заявив Данило Гетманцев.

Паралельно з цим цей же депутат разом з колегами зареєстрував законопроєкт 7465, в якому пропонується зобов'язати НБУ "в умовах воєнного стану швидко вживати належних заходів, зокрема перерахувати кошти до державного бюджету України, що забезпечить фінансування заходів оборони держави в умовах війни".

Тобто якщо зараз НБУ сам вирішує, купувати йому облігації у Мінфіну чи ні, то після ухвалення такого законопроєкту його можуть просто змусити це робити.

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Що буде з курсом

Зрозуміло, що запуск "друкарського верстата" на повну потужність не може не позначитися на курсі національної валюти. Щоправда, експерти кажуть, що в умовах обмежень в економіці вплив емісії буде не таким помітним як на вільному ринку.

"Ефект від збільшення обсягу грошей в економіці відрізняється в різних ситуаціях і життєвих циклах країни, а також залежить від рівня безпеки. У ситуації, коли гроші роздаються у небезпечній економічній системі, це період війни, або коли валюта в країні нестабільна, або існують великі економічні ризики, гроші прагнутимуть вийти з системи", – пояснює "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Це означає, що одержувачі купуватимуть валюту інших країн і виводитимуть її за кордон або вкладатимуть у товари, захищені від місцевого економічного ризику. В такій ситуації випуск нових грошей спричинить зниження їх курсу, зростання інфляції – і більше нічого.

З іншого боку, в Україні, попри наявність війни та високих економічних ризиків, існує обмеження на купівлю іноземної валюти, заборона виведення грошей з країни.

"Виходить, що випуск грошей не призведе до того, що їх виводитимуть з країни. Попит на валюту не зросте. Інфляційні ризики, як і раніше, залежатимуть від наступних факторів – цін на енергоресурси у світі, транспортної доступності по країні та логістичних колапсів у світі , а також сезонних факторів", – резюмує Максим Орищак.

Він очікує, що курс продажу долара США в Україні, як і раніше, не зміниться через додатковий друк грошей і протягом літа 2022 року триматиметься нижче за рівень 40 гривень.

Раніше ми писали про те, як вплине на економіку висока облікова ставка НБУ. Про те, хто взимку може виявитися без опалення, читайте тут.

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