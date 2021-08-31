Підстав для зниження немає. Як зміняться ціни на бензин і автогаз

Пальне дешевшає, але повільно. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, REUTERS/Afolabi Sotunde

В Україні в найближчий тиждень ціни на бензин, дизпаливо та автогаз залишаться стабільними, проте в середині вересня тренд може змінитися і ціни на паливо підуть вгору.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру" Психея "Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Через те, що починають діяти два односпрямованих фактора, вже в середині вересня ціни на паливо можуть піти вгору. Це нафта, яка знову дорожчає – зараз ціна близько 72 дол./барель (+5 дол. за тиждень), і почалася девальвація гривні (+28 коп. до долара, або 1% за тиждень).

"Знову все дорожчає, нафту знову 72 долара за барель. Думаю, за підсумками якщо не цієї декади, то наступного це точно позначиться на цінах. За фактом можемо отримати до середини вересня пік початку серпня (30,24 грн за літр А-95. – авт.) – зазначив Сергій Куюн.

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Геннадій Рябцев не виключає, що якщо долар на цьому тижні різко подорожчає (30 копійок і більше), то мережі нижнього цінового сегмента можуть підняти ціни на 15-20 коп./л.

За словами Артема Куюна, підстав для падіння цін на газ як і раніше немає, але і для відчутного зростання цін причин не спостерігається.

Кабмін знизив граничні ціни на паливо

В Україні 13 серпня знизили граничну вартість на бензин і дизпаливо. Вартість дизельного палива знизилася на 60 копійок – до 21,64 грн за літр. А ось вартість бензину з урахуванням граничної торговельної націнки не повинна бути вище 31,67 грн.

У травні 2021 року Кабінет міністрів України на час карантину в країні ввів державне врегулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Гранична ціна включає в себе середню вартість палива і націнку, розмір якої обмежений для дизпалива не вище 7 грн за літр, а бля бензину – не вище 5 грн за літр.

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