Гроші
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Ціни на автогаз на АЗС в Україні побили черговий рекорд

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
20 серпня, 16:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ще 10 серпня експерти прогнозували підвищення вартості скрапленого газу в межах 50 копійок за літр
На АЗС знову подорожчав автогаз. Колаж "Сьогодні"
На АЗС знову подорожчав автогаз. Колаж "Сьогодні"

З 13 по 20 серпня на українських АЗС рекордно зросла середня вартість автогазу- до 17,46 грн за літр. І ціни продовжують рости.

Реклама

Про це говорять дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає enkorr. Середня роздрібна ціна на скраплений газ за останній тиждень зросла на 2,09 грн/л.

Ситуація на АЗС:

  • AMIC і Shell – ціна зросла на 23 і 22 копійки за літр (до 17,58 грн і 17,65 грн відповідно);
  • "Автотранс" – на 25 копійок за літр (до 17,68 грн);
  • SUNOIL і Motto – на 17 і 15 копійок за літр (до 17,15 грн і 17,56 грн відповідно);
  • Prime – на 40 копійок за літр (до 17,4 грн);
  • BVS, Chipo, "Овіс", Marshal, Mangо, "Катрал" – на 5-30 копійок за літр.

Такі цінові рекорди вже стали традицією

Тільки за липень роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,52 грн/л , або на 10%. В останній тиждень місяця "зелене паливо" дорожчало, але темпами вдвічі нижчими, ніж раніше.

2 серпня ціна на LPG досягла чергового рекорду – 16,88 грн/л. 9 серпня вартість автогазу на заправках зросла до максимальних на той період 17,22 грн за літр.

Реклама

Ще 10 серпня експерти прогнозували: за тиждень вартість автогазу підвищитися в межах 50 коп/л. Про запас зростання цін говорив експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

"Середня ціна оптових партій зрідженого газу в Україні з 30 липня по 6 серпня зросла на 600 грн/т, до 29 000 долл/т. У липні оптові ціни підвищилися на 4600 грн/т (2,55 грн/л). У порівнянні з ростом цін в роздробі, це більш ніж на 1 грн. Так що запас для зростання цін є, за тиждень ціни можуть підвищитися в межах 50 коп/л ", – заявив тоді експерт

За попередніми прогнозами експертів, скраплений газ буде дорожчати, оскільки потенціал зростання оптових цін (2,55 грн/л) необраний, а ресурсу на ринку – невеликий дефіцит.

Тим часом, поставки імпортного скрапленого газу в Україну досягли рекордних показників, збільшившись за 15 днів серпня на 16,9% (у порівнянні з попереднім періодом). Це рекордний за півмісяця показник в 2021 році.

Поставки імпортного скрапленого газу (ЗВГ) в Україні в першій половині серпня склали 71 тис.т. Головні постачальники автогазу – російські "Роснефть" і "Лукойл". Імпорт автогазу з РФ в Україну виріс на 48% до 32,5 тис.т.

Як вже писали в "Сьогодні", в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині і дизелі. Відповідний проєкт закону готує Міністерство інфраструктури. Після громадського обговорення він повинен бути поданий до Верховної Ради.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Опитування
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти