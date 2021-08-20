Ціни на автогаз на АЗС в Україні побили черговий рекорд

Ще 10 серпня експерти прогнозували підвищення вартості скрапленого газу в межах 50 копійок за літр

На АЗС знову подорожчав автогаз. Колаж "Сьогодні"

З 13 по 20 серпня на українських АЗС рекордно зросла середня вартість автогазу- до 17,46 грн за літр. І ціни продовжують рости.

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Про це говорять дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає enkorr. Середня роздрібна ціна на скраплений газ за останній тиждень зросла на 2,09 грн/л.

Ситуація на АЗС:

AMIC і Shell – ціна зросла на 23 і 22 копійки за літр (до 17,58 грн і 17,65 грн відповідно);

і – ціна зросла на 23 і 22 копійки за літр (до 17,58 грн і 17,65 грн відповідно); "Автотранс" – на 25 копійок за літр (до 17,68 грн);

– на 25 копійок за літр (до 17,68 грн); SUNOIL і Motto – на 17 і 15 копійок за літр (до 17,15 грн і 17,56 грн відповідно);

і – на 17 і 15 копійок за літр (до 17,15 грн і 17,56 грн відповідно); Prime – на 40 копійок за літр (до 17,4 грн);

– на 40 копійок за літр (до 17,4 грн); BVS, Chipo, "Овіс", Marshal, Mangо, "Катрал" – на 5-30 копійок за літр.

Такі цінові рекорди вже стали традицією

Тільки за липень роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,52 грн/л , або на 10%. В останній тиждень місяця "зелене паливо" дорожчало, але темпами вдвічі нижчими, ніж раніше.

2 серпня ціна на LPG досягла чергового рекорду – 16,88 грн/л. 9 серпня вартість автогазу на заправках зросла до максимальних на той період 17,22 грн за літр.

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Ще 10 серпня експерти прогнозували: за тиждень вартість автогазу підвищитися в межах 50 коп/л. Про запас зростання цін говорив експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

"Середня ціна оптових партій зрідженого газу в Україні з 30 липня по 6 серпня зросла на 600 грн/т, до 29 000 долл/т. У липні оптові ціни підвищилися на 4600 грн/т (2,55 грн/л). У порівнянні з ростом цін в роздробі, це більш ніж на 1 грн. Так що запас для зростання цін є, за тиждень ціни можуть підвищитися в межах 50 коп/л ", – заявив тоді експерт

За попередніми прогнозами експертів, скраплений газ буде дорожчати, оскільки потенціал зростання оптових цін (2,55 грн/л) необраний, а ресурсу на ринку – невеликий дефіцит.

Тим часом, поставки імпортного скрапленого газу в Україну досягли рекордних показників, збільшившись за 15 днів серпня на 16,9% (у порівнянні з попереднім періодом). Це рекордний за півмісяця показник в 2021 році.

Поставки імпортного скрапленого газу (ЗВГ) в Україні в першій половині серпня склали 71 тис.т. Головні постачальники автогазу – російські "Роснефть" і "Лукойл". Імпорт автогазу з РФ в Україну виріс на 48% до 32,5 тис.т.

Як вже писали в "Сьогодні", в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині і дизелі. Відповідний проєкт закону готує Міністерство інфраструктури. Після громадського обговорення він повинен бути поданий до Верховної Ради.