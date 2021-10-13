Ощадбанк скоротить кількість відділень в Україні – причина

Ощадбанк скоротить кількість відділень / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабмін затвердив стратегію розвитку Ощадбанку, який є державною фінустановою, на 2021-2024 роки.

Про це повідомляє Міністерство фінансів 12 жовтня.

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Згідно зі стратегію, планується подальше скорочення кількості відділень.

"Стратегією визначено зменшення Ощадбанком рівня операційних витрат та перегляд капітальних витрат шляхом оптимізації мережі та централізації операцій", – зазначають у прес-службі Мінфіну.

Окрім цього, заплановано скасувати державні гарантії за вкладами та навіть продаж частини банку.

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У відомстві зазначають, що банк хочуть приєднати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Графік роботи Ощадбанку на свята

У зв’язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України в жовтні будуть довгі вихідні із 14 до 17 жовтня.

У "Ощадбанку" повідомили, що не складатимуть окремого графіку на цей період і кожне відділення матиме свій розклад.

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Перевірити графік конкретного відділення можна на сайті банку.

"Сьогодні" писали також про графік роботи "Нової пошти" та "Укрпошти" на довгі свята у жовтні.