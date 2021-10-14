Ощадбанк продовжив дію платіжних карток для переселенців – термін

Переселенці зможуть користуватися картками довше / Фото: Колаж: Сьогодні

Карти Ощадбанку, випущені для внутрішньо-переміщених осіб, у яких закінчився термін дії, будуть дійсні до 1 січня 2022 року.

Про це повідомили у прес-службі банку, передає "Укрінформ".

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Це вже не перше продовження дії платіжних карток Ощадбанку і пов’язано це із запровадженням карантинних обмежень.

Раніше банк пролонгував термін дії карток до 1 березня, 1 травня, 1 жовтня 2021 року, оскільки тоді діяли певні обмеження для роботи громадського транспорту і люди не могли дістатися відділення вчасно.

А вже починаючи з 1 січня наступного року Ощадбанк припинить автоматичне продовження дії платіжних карток для переселенців.

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Раніше ми писали, що Ощадбанк скоротить кількість своїх відділень в Україні до 2024 року.

Це пов’язано з тим, що Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку фінансової установи з 2021 по 2024 рік.

Також планується скасування державних гарантій по вкладам та приєднання банку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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"Сьогодні" повідомляли, що банки та пошта змінять розклад роботи на жовтневі свята, графік роботи на довгі вихідні – в нашому матеріалі.