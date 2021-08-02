Спізнюються майже на три години. "Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів (список)

Затримки поїздів спостерігаються переважно в західних областях України, але 2 серпня виникли проблеми і в інших регіонах

Погана погода затримала поїзди / Фото: Getty Images, Сьогодні

В Україні вранці 2 серпня затримуються десять поїздів. Максимальний час запізнення – майже три години. Затримки відбуваються через наслідки негоди в західних областях України – шквальний вітер призвів до обривів контактної мережі. Ще два поїзди слідують із запізненням через технічні проблеми в Дніпропетровській області.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram.

УЗ попередила про затримки поїздів

Які поїзди затримуються

№44 Івано-Франківськ – Чернігів на 2 години 20 хвилин; №11 Львів – Одеса на 2 години 10 хвилин; №8 Чернівці – Київ на 2 години; №244 Рахів – Київ на 2 години 50 хвилин; №14 Солотвино – Київ на 1 годину 40 хвилин; №9 Київ – Маріуполь на 1 годину 20 хвилин; №7 Київ – Чернівці на 1 годину 20 хвилин; №50 Трускавець – Київ на 1 годину; №110 Львів – Херсон на 45 хвилин; №149 Полтава – Ворохта на 40 хвилин.

"Зверніть увагу, що орієнтовний час запізнення безпересадкового вагону Відень — Київ до кінцевої станції складає 8 годин через затримку в Угорщині", – додали в "Укрзалізниці".

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Крім того, через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ – Славгород затримуються поїзди:

№ 81 Харків – Новоолексіївка на 2 години 40 хвилин;

№ 9 Київ – Маріуполь на 1 годину 20 хвилин.

Затримки поїздів в Україні – не рідкість останнім часом. Так, днями кілька рейсів прийшли з запізненням через аварії на регульованому переїзді біля станції Решетилівка. Там вантажний трейлер зіткнувся з поїздом.

Також нещодавно у Києві сталося аварійне відключення напруги в електромережі "Укрзалізниці". В результаті деякі поїзди відправлялися зі столиці з затримкою.

Запізнення поїздів через негоду – теж не рідкість. Вранці 21 липня із затримками слідували аж 15 потягів. Наслідки негоди долали протягом усього дня.