Величезні премії в "Нафтогазі". Коболєв пояснив, за що отримав бонуси у 2020 році

"Нафтогаз" виконав свої зобов'язання за чистими грошовими переказами в бюджет на 100%

Кожен з директорів і членів правління "Нафтогазу" отримав премії в межах максимально дозволеного ліміту / Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній керівник НАК "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що в 2020 році керівництво компанії отримало багатомільйонні премії за виконані перед держбюджетом зобов'язання щодо відрахувань податків та частини прибутку.

Про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.

"Питання з формулюванням "Чому менеджмент "Нафтогазу" отримав великі премії на тлі багатомільярдних збитків" – від початку маніпулятивні. Тому що менеджмент "Нафтогазу" за підсумками 2020 року виконав усі головні поставлені перед ним завдання. Хтось виконав добре, хтось погано. Все зафіксовано у системі управління талантами", – заявив Коболєв.

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Він наголосив, що кожен з директорів і членів правління НАК отримав премії в межах максимально дозволеного ліміту, який прописаний в контракті кожного співробітника "Нафтогазу". Крім того, він вважає, що "Нафтогаз" виконав свої зобов'язання за чистими грошовими переказами в бюджет на 100%. Їх компанія погоджувала з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським.

"Прибутковість в окремо взятому році не є головним показником ефективності компанії... Розумного акціонера в першу чергу цікавить грошовий потік, який генерує бізнес зараз і буде генерувати в майбутньому", – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабінет міністрів звільнив голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який керував компанією з 2014 року, переживши зміну чотирьох урядів і трьох міністрів. Тепер держкомпанію очолює його колишній партнер, Юрій Вітренко, який до цього виконував обов'язки міністра енергетики.