Чергу з ночі займатимемо. Ощадбанку пророкують колапс через подорожчання проїзду у Києві

Для власників картки киянина проїзд коштуватиме не 20 гривень, а 12 / Фото: Колаж: Сьогодні
Через суттєве збільшення цін на проїзд у громадському транспорті Києва, державному Ощадбанку пророкують коллапс – до відділень прийде багато українців за картками киянина.
Про це написав інтернет-піарник Максим Саванецький.
Оскільки вже з 1 січня 2022 року у Києві суттєво піднімуть ціни на громадський транспорт, столична влада вже анонсувала, що для власників картки киянина проїзд коштуватиме не 20 гривень, а 12. Тому очікувано, що жителі столиці поспішать за такою карткою. Якщо раніше її оформляли пільговим категоріям та зареєстрованим у столиці українцям, то тепер її отримати можуть і ті, хто там працює чи навчається.
"Загалом в Києві працює/проживає близько 3 млн осіб віком 18+. Припустимо, що 15% з них працює неофіційно. Ще десь 20% не користуються міським транспортом (власні авто, працюють в межах пішої досупності і т.д.). Тобто картку киянина імовірно захочуть мати десь біля 2 млн осіб, з яких 700 тисяч, вже мають", – пише Саванецький.
Таким чином, за його підрахунками, ймовірно, що близько 1,3 млн жителів столиці захочуть оформити таку картку, а це величезне навантаження на банківські відділення. Їх в Києві 170, якщо припустити, що в кожному з них буде людина, яка займатиметься лише такими картками, то за місяць всі відділення зможуть оформити 100-120 тис. карток за умови рівномірного розподілу.
"Тобто, щоб видати картки всім охочим – знадобиться більше 10 місяців. Очевидно, що підрахунки дуже грубі, але якщо анонсоване підвищення тарифів таки відбудеться, і буде суттєва пільга для власників картки киянина, черги в Ощад в перші кілька місяців будуть займати напевно з ночі", - пише інтернет-піарник.
Скільки тепер коштуватиме проїзд у столиці?
- Одна поїздка у комунальному транспорті з 1 січня (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.
- У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
- Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).
- Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.
- Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.
Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально вразливим категоріям населення.
Раніше ми писали про послуги, які подорожчали для українців за останні місяці. серед них не лише проїзд у транспорті, а й комуналка та абонплата за інтернет.