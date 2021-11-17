Очередь с ночи будем занимать. Ощадбанку прочат коллапс из-за подорожания проезда в Киеве

Для владельцев карты киевлянина проезд обойдется не в 20 гривен, а в 12 / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за существенного увеличения цен на проезд в общественном транспорте Киева, государственному Ощадбанку прочат коллапс – в отделения придет много украинцев за картами киевлянина.

Об этом написал интернет-пиарщик Максим Саванецкий.

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Поскольку уже с 1 января 2022 года в Киеве существенно поднимут цены на общественный транспорт. Столичные власти уже анонсировали, что для владельцев карты киевлянина проезд обойдется не в 20 гривен, а в 12. Поэтому ожидаемо, что жители столицы поспешат за такой картой. Если раньше ее оформляли льготным категориям и зарегистрированным в столице украинцам, то теперь ее получить могут и те, кто там работает или учится.

"В общей сложности в Киеве работает/проживает около 3 млн человек в возрасте 18+. Предположим, что 15% из них работает неофициально. Еще где-то 20% не пользуются городским транспортом (собственные авто, работают в пределах пешей доступности и т.д.).То есть карточку киевлянина вероятно захотят иметь где-то около 2 млн человек, из которых 700 тысяч уже имеют", – пишет Саванецкий.

Таким образом, по его подсчетам, вероятно, что около 1,3 млн. жителей столицы захотят оформить такую карту, а это огромная нагрузка на банковские отделения. Их в Киеве 170, если предположить, что в каждом из них будет человек, который будет заниматься только такими картами, то за месяц все отделения смогут оформить 100-120 тыс. карт при равномерном распределении.

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"То есть чтобы выдать карточки всем желающим – понадобится более 10 месяцев. Очевидно, что подсчеты очень грубые, но если анонсированное повышение тарифов таки состоится, и будет существенная льгота для владельцев карты киевлянина, очереди в Ощад в первые несколько месяцев будут занимать наверняка с ночи", – пишет интернет-пиарщик.

Сколько будет стоить проезд в столице?

Одна поездка в коммунальном транспорте с 1 января (метрополитенные, трамваи, троллейбусы, автобусы) будет стоить 20 грн при покупке разового билета.

В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

Остается возможность покупки месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.

Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.

Важно добавить, что город сохраняет льготы всем социально уязвимым категориям населения.

Раньше мы писали об услугах, которые подорожали для украинцев за последние месяцы. Среди них не только проезд в транспорте, но и коммуналка и абонплата за интернет.