Очередь с ночи будем занимать. Ощадбанку прочат коллапс из-за подорожания проезда в Киеве

Для владельцев карты киевлянина проезд обойдется не в 20 гривен, а в 12 / Фото: Коллаж: Сегодня
Из-за существенного увеличения цен на проезд в общественном транспорте Киева, государственному Ощадбанку прочат коллапс – в отделения придет много украинцев за картами киевлянина.
Об этом написал интернет-пиарщик Максим Саванецкий.
Поскольку уже с 1 января 2022 года в Киеве существенно поднимут цены на общественный транспорт. Столичные власти уже анонсировали, что для владельцев карты киевлянина проезд обойдется не в 20 гривен, а в 12. Поэтому ожидаемо, что жители столицы поспешат за такой картой. Если раньше ее оформляли льготным категориям и зарегистрированным в столице украинцам, то теперь ее получить могут и те, кто там работает или учится.
"В общей сложности в Киеве работает/проживает около 3 млн человек в возрасте 18+. Предположим, что 15% из них работает неофициально. Еще где-то 20% не пользуются городским транспортом (собственные авто, работают в пределах пешей доступности и т.д.).То есть карточку киевлянина вероятно захотят иметь где-то около 2 млн человек, из которых 700 тысяч уже имеют", – пишет Саванецкий.
Таким образом, по его подсчетам, вероятно, что около 1,3 млн. жителей столицы захотят оформить такую карту, а это огромная нагрузка на банковские отделения. Их в Киеве 170, если предположить, что в каждом из них будет человек, который будет заниматься только такими картами, то за месяц все отделения смогут оформить 100-120 тыс. карт при равномерном распределении.
"То есть чтобы выдать карточки всем желающим – понадобится более 10 месяцев. Очевидно, что подсчеты очень грубые, но если анонсированное повышение тарифов таки состоится, и будет существенная льгота для владельцев карты киевлянина, очереди в Ощад в первые несколько месяцев будут занимать наверняка с ночи", – пишет интернет-пиарщик.
Сколько будет стоить проезд в столице?
- Одна поездка в коммунальном транспорте с 1 января (метрополитенные, трамваи, троллейбусы, автобусы) будет стоить 20 грн при покупке разового билета.
- В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
- Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).
- Остается возможность покупки месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.
- Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.
Важно добавить, что город сохраняет льготы всем социально уязвимым категориям населения.
Раньше мы писали об услугах, которые подорожали для украинцев за последние месяцы. Среди них не только проезд в транспорте, но и коммуналка и абонплата за интернет.