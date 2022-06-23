Звинувачують і просять "одуматися": як росіян змушують працювати безкоштовно

Працівники Єкатеринбурзького заводу влаштували страйк через зарплати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У російському Єкатеринбурзі почалися страйки робітників компресорного заводу, які виконують оборонне замовлення Кремля, але не отримують свої зарплати.

Про це пише місцеве агентство новин"ЕАН".

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При цьому директор підприємства Денис Тасаков заявив, що зарплати не виплачують зовсім не через санкції, але при цьому спробував присоромити страйкуючих, згадавши часи Другої світової війни.

Тасаков закликав співробітників, які залишилися буквально без засобів для існування, "одуматися" і сказав, що не хоче ні перед ким вибачаться.

"Я хотів би, щоб люди схаменулися. Я ні перед ким не хочу вибачатися, бо всі повинні розуміти ситуацію. У Велику вітчизняну війну ніхто не питав про зарплату, а у нас держоборонзамовлення, і воно зараз під загрозою зриву. А зараз усі такі розумні сталі, страйки у нас! Хоча не виходить на роботу 50 осіб, а колектив – 370", – сказав директор.

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Співробітникам ще й пригрозили, що ті, хто зараз страйкує, взагалі не отримають повних виплат.

Зазначається, що люди ще не отримали зарплати частково за квітень та травень, загальний розмір заборгованості перевищив 20 млн. рублів.

Безробіття в РФ

Раніше у дослідженні "Картина іноземного бізнесу в нових економічних умовах" експерти розповіли, що якщо західний бізнес продовжить залишати російський бізнес таким темпом, то без роботи залишаться близько 2 млн. громадян РФ.

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Вже зараз можна підрахувати, що в тих компаніях, які призупинили або якимось чином обмежили діяльність на російському ринку після початку війни зайнято до 350 тис. росіян.

Найбільше постраждали та ще постраждають співробітники харчової й хімічної промисловості, а також автомобілебудування.

"Сегодня" раніше писали, що в РФ на державному рівні легалізували контрабанду і розповідали, як російські банки грабують своїх клієнтів.