Обстановка загострюється? Що буде з курсом долара у березні

Розповідаємо, що буде з курсом долара навесні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Останнім часом долар США закріпився на рівні 28,00 за гривню – нижче цієї позначки зазвичай активізуються покупці іноземних валют.

Як розповів "Сегодня" аналітик RoboforexАндрій Гойлов, якщо нерезиденти та імпортери порушать баланс, що склався, і відбудеться значне коливання котирувань, то "НБУ буде змушений втрутитися в торги для стабілізації ситуації на ринку".

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Що буде з курсом долара у березні

"У березні Україна має виплатити за зовнішніми боргами близько 668 млн доларів США. Обсяг поточних резервів достатній для проведення цього платежу, незважаючи на скорочення в 5,33% до 29,29 млрд доларів США, тому у разі відсутності військово-політичної напруги учасники ринку не помітять цю операцію Кабміну", – каже Андрій Гойлов.

Проте зростання цін на енергоносії чинить інфляційний тиск на економіку України та збільшує дефіцит торговельного балансу. Це провокує зростання попиту на іноземні валюти та послаблення гривні. .

"Водночас нерезиденти продовжують скорочувати свої портфелі в ОВДП. З початку року обсяг їх вкладень у даному активі знизився на 13,77 млрд грн – до 78,88 млрд. Кошти, отримані від продажу ОВДП, закордонні інвестори виводять у материнські юрисдикції. Це надає істотне тиск на курс гривні до долара США та євро", – зазначає Андрій Гойлов.

Він вважає, що долар США щодо гривні навесні торгуватиметься у ціновому каналі 27,90-28,20. Євро, ймовірно, перебуватиме в діапазоні 31,75-32,25.

Як ми писали раніше, ймовірно, що гривня найближчим часом зміцнюватиметься щодо долара, але тільки в тому випадку, якщо не надходитиме нових панічних новин з боку РФ. Також ми писали, як девальвація гривні сколихне ринок нерухомості і хто від цього постраждає.