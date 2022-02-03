Обклали податками: скільки заробітчани повинні сплачувати до бюджету України

Заробітчани зобовʼязані сплачувати податки в державу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні заробітчан з недавнього часу зобовʼязали сплачувати податки на зароблене за кордоном. Ставка для тих країн, з якими підписано міждержавну угоду, становить різницю між 19,5% і місцевим податком.

За даними Державної податкової служби України, за несплату податків заробітчанину загрожує адміністративна відповідальність.

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Для того, щоб сплатити податок, заробітчанину потрібно в податковій за місцем реєстрації заповнити декларацію, за умови, звісно, якщо українець працює в країні, з якою підписано спеціальну угоду. Якщо ж громадянин працював за кордоном неофіційно та не має довідки про отримані доходи, то це не звільняє його від відповідальності задекларувати доходи в Україні.

Сума податку складається з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.

Розглянемо на конкретному прикладі: якщо країна, в якій працює українець має податкову ставку, приміром, 10%, то в Україні заробітчанин сплатить тільки різницю, а це — 9,5%.

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Чи додають стажу сплачені податки?

За словами начальника Головного управління ДПС у Волинській області Світлани Савчук, декларування доходів не передбачає права на отримання страхового стажу.

Пояснюється це просто: страховий стаж розраховується, залежно від сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працедавцем за найманого працівника або ж добровільно – громадянином.

Яку суму заробітчани перевели в Україну

Українські заробітчани 2021 року перевели в країну 15,03 млрд. доларів, що на 25,4% більше, ніж за січень-грудень 2020 року (11,98 млрд. доларів).

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У грудні в Україну надійшло 1,343 млрд. доларів – на 12,6% більше, ніж за цей же період минулого року (1,193 млрд. доларів). Більше переказів з-за кордону було лише у вересні – 1,349 млрд доларів.

Офіційними каналами було перераховано 8,14 млрд доларів (у 2020 році – 7,41 млрд доларів), а по неформальних – 6,89 млрд доларів проти 4,57 млрд дол. у 2020 році.

Нагадаємо, спростивши процедуру працевлаштування, Польща збільшила кількість вʼїздів трудових мігрантів, зокрема і українців.

Раніше ми писали, чому українська економіка опинилася в руках заробітчан.

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