Нововведення для українців за кордоном – що зміниться в ЄС із 1 червня

У деяких країнах ЄС українцям доведеться знову платити за проїзд / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, для наших громадян, що змушені були виїхати за кордон, у багатьох країнах ЄС запровадили безкоштовний проїзд. Скористатися ним можна було як у міському транспорті, так і в міжнародних потягах.

Як пише офіційний канал Європейського Союзу на підтримку України EU supports Ukraine в Telegram, уже з 1 червня п’ять країн вирішили скасувати безплатний проїзд.

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Зміни стосуються громадського транспорту в Польщі, Болгарії, Чехії, Швейцарії та Німеччині. Українцям пропонують компромісний варіант – купувати квитки зі знижкою.

Наприклад, у Чехії проїзд у будь-якому виді транспорту тарифікуватиметься на рівні 7 євро (приблизно 31,76 грн). У Німеччині купити квиток на будь-який громадський транспорт і регіональні поїзди можна буде за 9 євро (285,88 грн).

У Польщі збережуть безплатний проїзд на деяких маршрутах. Це міста на східних прикордонних територіях:

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Дорогуськ;

Хелм;

Грубешів;

Люблін;

Загуж;

Перемишль;

Жешув;

Ярослав.

Водночас у більшості країн ЄС право безплатного проїзду для українців на підставі паспорта чи "нульового" квитка зберігається.

Картковий, готівковий і чорний ринок

Ситуація на валютному ринку України контрольована, але наразі він працює в чотирьох варіаціях. Окремий курс існує на безготівковому, картковому, готівковому та чорному ринках.

Банкір з 20-річним стажем Андрій Олійник розповів, що на безготівкові та карткові розрахунки впливає насамперед виторг від експорту, обсяги міжнародної допомоги та розрахунки з Visa і MasterCard. Водночас на готівковому та чорному ринку виник шалений попит на готівку. Впливають на курс валют також обмеження від НБУ і конвертація отриманих виплат українцями в долари.

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Найближчим часом НБУ ліпше перестати тиснути на експортерів, щоб підтримати безготівковий ринок. Позитивно вплине на курс гривні отримання міжнародної допомоги. Не зайвим буде продаж готівки банкам з національних резервів.

А ось на чорний ринок особливого впливу нині немає. Тому, щоб не втратити на конвертації валюти надто багато, українцям краще утриматися від таких операцій.

Раніше "Сьогодні" писали, коли українці отримають фінансування з "єПідтримки" та як вимушені переселенці в Україні можуть оформити отримання виплат на картку ПриватБанку.