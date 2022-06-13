Нова облікова ставка вдарить по цінах – що на нас чекає найближчим часом

Облікова ставка НБУ змінить ціни в Україні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%, і це вплине на безліч економічних процесів, зокрема, на ціноутворення.

"Сьогодні" дізналися у експертів, що буде з цінами в Україні після такого рішення регулятора.

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На думку економістів, висока облікова ставка тиснутиме на ціни і в результаті ми отримаємо рекордну інфляцію, яку спишуть на вплив війни.

"В умовах війни основне споживання населення змістилося у продуктовий кошик. Речі та товари купують мало. Але це лише початок зростання цін. На жаль, офіційна інфляція буде на рівні 25% або навіть більше. Для деяких категорій товарів інфляція може становити 50% та навіть більше. Але офіційно таких цифр не буде", – вважає керівник відділу аналітики у Forex club та Libertex Андрій Шевчишин.

У НБУ теж розуміють небезпеку такої високої облікової ставки та визнають, що це може згодом зашкодити економіці.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин розповів, що саме такий сценарій описує відомий американський економіст і нобелівський лауреат, автор теорії раціональних очікувань Т. Сарджент.

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За теорією Сарджента, якщо державний бюджет зводиться з дефіцитом і для його фінансування запозичуються кошти за ставками, що перевищують реальне економічне зростання, це призводить до прискорення інфляції.

Ціни у супермаркетах

Раніше ми розповідали, що в Україні злетіли ціни майже всі важливі продукти.

Наприклад, ціни на гречану крупу з початку травня зросли на 17 грн і станом на 12 червня середня вартість була вже на рівні. 89,90 грн/кг.

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Ціни на інші продукти змінилися так:

рис довгий: 53,55 грн/кг – 58,87 грн/кг;

рис круглий: 78,20 грн/кг – 74,85 грн/кг;

олія соняшникова "Олейна" рафінована 850 мл коштувала у травні 58,50 грн, у червні – 62,30 грн;

олія соняшникова "Щедрий Дар" рафінована 870 мл коштувала у травні 61,52 грн, у червні – 63,05 грн;

1 кг цукру у травні коштував 27,05 грн, у червні ціна зросла до 29,80 грн;

3 кг у травні коштували 86,70 грн, а в червні – 92,60 грн.

"Сьогодні" раніше писали, чи вистачить українцям овочів для консервації цього року, і розповідали, що буде з цінами на кавуни влітку.