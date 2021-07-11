"Нова пошта" знищила посилку за 2800 доларів: в ситуації розбираються

Українець, по відправленню якого ніби катком проїхалися, каже, що юридичний відділ компанії зволікає, а консультанти нічого не знають

Українець показав, на що перетворилася його посилка за десятки тисяч гривень, за десятки тисяч гривень. Фото: колаж "Сьогодні"

Після скандалу з пошкодженням посилки за півтисячі гривень на "Новій пошті" буквально знищили посилку, вартість якої перевищує цю на кілька порядків.

Про це повідомив українець Давид Хусейнов у своїй скарзі до компанії.

За його словами, 28 червня він замовив послугу кур'єрської доставки своєму клієнтові понад 300 мініатюрних моделей літаків. Чоловік стверджує, що пакував посилку самостійно і тому – максимально надійно.

Під час виклику кур'єра і самому доставщикові він позначив крихкість вантажу, тому на коробці необхідно залишити спеціальний стікер.

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Хусейнов зазначив, що вже вже понад 2,5 роки відправляє такі посилки – і хоча таку велику партію він відправив уперше, раніше моделі билися тільки в рідкісних випадках.

"Коли посилка дійшло до клієнта, виявилося, що ані на жодній коробці (а їх 62) немає стікерів "крихке". Везли абияк, в результаті всі літаки розбилися. Їх загальна вартість 2800 у.о.! Навіть деякі коробки були продірявлені, шматки бортників вирвані з м'ясом", – скаржиться незадоволений клієнт.

Авіаційні моделі перетворилися на гору сміття після відправки їх "Новою поштою". Фото: facebook.com/lordrockston

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Клієнт передбачувано відмовився від такого товару, а сам Хусейнов звернувся зі скаргою і зажадав компенсації.

"Юрвідділ зволікає, не поспішає. Консультанти самі собі суперечать, нічого не знають самі ані про процедуру написання претензій, ані про замовлення повернення. Ледве зміг отримати компетентну інформацію з третьої спроби! Це жах! Після такого взагалі немає бажання зв'язуватися з НП!" – резюмує чоловік.

Коробки з дорогими моделями ніби хтось рвав руками і тиснув ногами. Фото: facebook.com/lordrockston

"Дуже прикро, що відбувся такий інцидент. Надайте, будь ласка, номер накладної, щоб ми могли розібратись у цій ситуації", – спочатку відповіли йому на "Новій пошті".

Пізніше в компанії офіційно підтвердили, що принесли свої вибачення за пошкоджений вантаж.

"Ми вже прийняли рішення про виплату компенсації клієнту, вона буде здійснена найближчим часом. Крім того, зворотня доставка буде виконана за рахунок "Нової пошти", – заявили в прес-службі, попросивши клієнтів дотримуватися правил упаковки посилок.

Нагадаємо, що в березні "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку і упаковку відправлень – вартість усіх дрібних посилок зросла до 40-50 гривень.

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