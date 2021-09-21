"Нова пошта" знищила посилку клієнтки – маркування не допомогло (фото)

На "Нову пошту" поскаржилася клієнтка / Фото: Колаж: Сьогодні

Приватний поштовий оператор "Нова пошта" знищила посилку, в якій був посуд.

Про це обурена клієнтка написала в Facebook.

"А де ви реагуєте на такі доставки, а то щось Єва (консультаційна підтримка клієнтів) не розуміє мого звернення. Така доставка не в перше і в особисті ви як правило, не реагуєте, а хотілося б зрозуміти, хіба я ще й доставку плачу?", – написала клієнтка.

На фото, які вона прикріпила до повідомлення, видно, що від посуду, яку їй повинні були доставити, нічого не залишилося.

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Що відповіли в "Новій пошті"

Дівчині пообіцяли, що в ситуації, що склалася, розберуться.

"Дуже шкода, що трапилася така ситуація. Дуже хочемо розібратися, підкажіть, будь ласка, номер накладної, щоб у нас була можливість допомогти", – відповіли клієнтці.

Міжнародні перекази Western Union

На початку серпня 2021 року "Нова пошта" оголосила про співпрацю з міжнародною платіжною системою Western Union. Клієнти української компанії тепер зможуть відправляти і отримувати грошові перекази, які доступні тільки в гривні, в відділеннях НП.

Щоб перевести гроші, клієнту потрібно:

мати при собі посвідчення особи державного зразка;

знати повне ім'я одержувача і країну призначення;

після оплати транзакції відправник отримує від оператора контрольний номер грошового переказу, який повинен передати одержувачу.

Нагадаємо, в кінці липня "Нова пошта" зробила тестову відправку посилки за допомогою безпілотного літака Discovery (української компанії "Аеродрон"). Відстань в 480 км з відправленням БПЛА пролетів вперше в світі.