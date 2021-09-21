"Новая почта" уничтожила посылку клиентки – маркировка не помогла (фото)

На "Новую почту" пожаловалась клиентка / Фото: Коллаж: Сегодня

Частный почтовый оператор "Новая почта" уничтожила посылку, в которой была посуда.

Об этом возмущенная клиентка написала в Facebook.

"А где вы реагируете на такие доставки, а то что-то Ева (консультационная поддержка клиентов) не понимает моего обращения. Такая доставка не в первый и в личные вы как правило, не реагируете, а хотелось бы понять, разве я еще и доставку плачу?", – написала клиентка.

На фото, которые она прикрепила к сообщению, видно, что от посуды, которую ей должны были доставить, ничего не осталось.

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Что ответили в "Новой почте"

Девушке пообещали, что в сложившейся ситуации разберутся.

"Очень жаль, что случилась такая ситуация. Очень хотим разобраться, подскажите, пожалуйста, номер накладной, чтобы у нас была возможность помочь", – ответили клиентке.

Международные переводы Western Union

В начале августа 2021 года "Новая почта" объявила о сотрудничестве с международной платежной системой Western Union. Клиенты украинской компании теперь смогут отправлять и получать денежные переводы, которые доступны только в гривне, в отделениях НП.

Чтобы перевести деньги, клиенту потребуется:

иметь при себе удостоверение личности;

знать полное имя получателя и страну назначения;

после оплаты транзакции отправитель получает от оператора контрольный номер денежного перевода, который должен передать получателю.

Напомним, в конце июля "Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аэродрон"). Расстояние в 480 км с отправлением БПЛА пролетел впервые в мире.