"Нова пошта" загубила унікальну посилку українця

Представники "Нової пошти" вже відреагували на інцидент / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт "Нової пошти" Віталій Жлобін поскарживсь, що у відділенні поштового оператора загубили його посилку – іншу доведеться замовляти з-за кордону.

Про це він написав у Facebook.

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"З 7 жовтня ніяк не можуть знайти посилку, яку нібито мені "видали". Начальниця все обіцяє мені передзвонити. Записи з камер спостереження переглядають регулярно, вже затерли плівку до дір. Мабуть вже я не дочекаюсь свого відправлення, тому що сьогодні якась притомна дівчина-оператор склала зі мною претензію на повернення коштів", – йдеться у повідомленні.

Українець пише, что замовив запчастину, якої більше немає в Україні – тепер її доведеться замовляти із Польщі та чекати поки її надішлють.

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"Але це мої проблеми і моїх клієнтів. Нову пошту хвилює, аби їм штрафи не нараховували. Бо тоді всі їх жаліли і переживали за "бізнес". А те, що "бізнесу" чхати на своїх клієнтів", - скаржиться клієнт.

Представники "Нової пошти" у коментарях до допису вже відреагували на інцидент.

"Віталію, добрий день! Ми обов'язково перевіримо обставини Вашо ситуації та незабаром повернемося з відповіддю", - йдеться у коментарі.

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Раніше ми повідомляли, що клієнт поскаржився на доставку "Нової пошти". Сервіс запакував три крихітні деталі в величезну коробку та взяв за доставку посилки завважки 50 грамів 53 гривні.

Це не перший випадок із проблемними посилками на "Новій пошті". 21 вересня клієнтка поскаржилась, що замість посуду отримала купу битого скла.