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"Непогано так відправили!". На "Нову пошту" поскаржився клієнт (фото)

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
2 жовтня, 10:20
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Взяли оплату як за кілограмову посилку: Нова пошта доставила крихітну посилку у великій коробці
НоваПошта взяла понад 50 грн за доставку крихітної посилки
НоваПошта взяла понад 50 грн за доставку крихітної посилки / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт поскаржився на доставку "Нової пошти". Сервіс запакував три крихітних деталі в величезну коробку та взяв за доставку посилки вагою 50 грам 53 гривні.

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Про це чоловік з Ковелю написав Facebook.

"Непогано так відправили", написав користувач та прикріпив фото.

"Нова Пошта" відповіла у коментарях та вибачилась перед чоловіком, попросивши для підтвердження фотографію накладної.

"Добрий день, Андрію. Не можемо передати словами, як нам соромно через цей інцидент, який зображений у Вашій публікації. Просимо дати змогу розібратися в цьому, – написала Нова пошта.

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Після отримання фотографії накладної сервіс доставки ще раз написав обуреному клієнту та запропонував промокод у якості вибачення.

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Виявляється, таку посилку можна було відправляти у самомо пакеті, а не у коробці, яка призначається для набагато більших речей.

"Колеги упакували цей вантаж задля того, щоб він не пошкодився під час транспортування. Хоча цей тип посилок можна відправляти у звичайному пакеті. Провели з працівниками роз'яснювальну роботу, більше такого не повториться, – пообіцяли у Новій пошті.

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Це не перший випадок із проблемними посилками на Новій пошті. 21 вересня клієнтка поскаржилась, що замість посуду отримала купу битого скла.

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