"Нова пошта" отримає 13 млн євро кредиту на будівництво терміналу для посилок в Дніпрі

"Нова пошта" планує побудувати автоматизований термінал для посилок / Фото: Колаж: Сьогодні
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділить 13 млн євро компанії "Нова Пошта" на будівництво нового автоматизованого терміналу сортування посилок в Дніпрі.
Про це повідомили в ЄБРР, передає "НВ".
Засоби нададуть у вигляді мультивалютної кредитної лінії, доступною для виплати в гривнях і євро.
Проєкт з будівництва є частиною довгострокової стратегії зростання "Нової пошти".
Загальна вартість проєкту становить 28,5 млн євро:
- 14 млн євро піде на проєктування і будівництво терміналу;
- 11,9 млн євро – на покупку сортувальної лінії та іншого обладнання;
- 2,6 млн євро – на непередбачені витрати.
Міжнародні перекази Western Union
На початку серпня 2021 року "Нова пошта" оголосила про співпрацю з міжнародною платіжною системою Western Union. Клієнти української компанії тепер зможуть відправляти і отримувати грошові перекази, які доступні тільки в гривні, в відділеннях НП.
Щоб перевести гроші, клієнту потрібно:
- мати при собі посвідчення особи державного зразка;
- знати повне ім'я одержувача і країну призначення;
- після оплати транзакції відправник отримує від оператора контрольний номер грошового переказу, який повинен передати одержувачу.
Нагадаємо, в кінці липня "Нова пошта" зробила тестову відправку посилки за допомогою безпілотного літака Discovery (української компанії "Аеродрон"). Відстань в 480 км з відправленням БПЛА пролетів вперше в світі.