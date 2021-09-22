"Новая почта" получит 13 млн евро кредита на строительство терминала для посылок в Днепре

"Новая почта" планирует построить автоматизированный терминал для посылок / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 13 млн евро компании "Новая Почта" на строительство нового автоматизированного терминала сортировки посылок в Днепре.

Об этом сообщили в ЕБРР, передает "НВ".

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Средства предоставят в виде мультивалютной кредитной линии, доступной для выплаты в гривнях и евро.

Проект по строительству является частью долгосрочной стратегии роста "Новой почты".

Общая стоимость проекта составляет 28,5 млн евро.

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14 млн евро пойдет на проектирование и строительство терминала;

11,9 млн евро – на покупку сортировочной линии и другого оборудования;

2,6 млн евро – на непредвиденные расходы.

Международные переводы Western Union

В начале августа 2021 года "Новая почта" объявила о сотрудничестве с международной платежной системой Western Union. Клиенты украинской компании теперь смогут отправлять и получать денежные переводы, которые доступны только в гривне, в отделениях НП.

Чтобы перевести деньги, клиенту потребуется:

иметь при себе удостоверение личности;

знать полное имя получателя и страну назначения;

после оплаты транзакции отправитель получает от оператора контрольный номер денежного перевода, который должен передать получателю.

Напомним, в конце июля "Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аэродрон"). Расстояние в 480 км с отправлением БПЛА пролетел впервые в мире.