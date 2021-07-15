"Нова пошта" почала збирати відгуки і скарги клієнтів. Що потрібно знати

Компанія обіцяє зібрати ТОП-10 відгуків, на які відреагує насамперед

"Нова пошта" ввела нові онлайн-функції / Фото: Нова пошта

Після скандалу з пошкодженням посилки за пів тисячі гривень "Нова пошта" почала збирати відгуки, що вказують на проблеми, з якими стикалися клієнти.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Серед них ми оберемо ТОП-10, які вирішимо якомога швидше! Ми готові до конструктивної критики, а наші менеджери – до відправлення подарунків за найбільш конструктивну критику", – йдеться в повідомленні.

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Зокрема, "Нова пошта" пропонує своїм клієнтам таке:

чітко описати проблему і варіанти, як її можна вирішити;

надіслати пропозиції, як поліпшити або змінити продукти і сервіси "Нової пошти". Але, як зазначили в компанії, вони мають бути реалістичні;

якщо "Нова пошта" допустила помилку – розповісти, що компанія може зробити, щоб претензій до сервісу не було.

Раніше повідомляли, що "Нова пошта" знищила посилку за 2800 доларів.