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"Нова пошта" почала збирати відгуки і скарги клієнтів. Що потрібно знати

15 липня, 09:00

Денис Беспалов

Компанія обіцяє зібрати ТОП-10 відгуків, на які відреагує насамперед

"Нова пошта" ввела нові онлайн-функції / Фото: Нова пошта

Після скандалу з пошкодженням посилки за пів тисячі гривень "Нова пошта" почала збирати відгуки, що вказують на проблеми, з якими стикалися клієнти.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Серед них ми оберемо ТОП-10, які вирішимо якомога швидше! Ми готові до конструктивної критики, а наші менеджери – до відправлення подарунків за найбільш конструктивну критику", – йдеться в повідомленні.

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Зокрема, "Нова пошта" пропонує своїм клієнтам таке:

Раніше повідомляли, що "Нова пошта" знищила посилку за 2800 доларів.

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