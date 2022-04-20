Нова концепція забудови в Україні – як можуть змінитися ціни на нерухомість

Житло й будівельні матеріали в Україні можуть подорожчати / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні змусила замислитися над іншою концепцією забудови – держава розробляє нові будівельні норми.

Як пише "РБК-Україна", в майбутньому житло зводитимуть з укріпленими підземними паркінгами, бомбосховищами та модульними рішеннями. Звичайно, це вплине й на вартість нерухомості.

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Архітектори пропонують на підземних поверхах у мирний час розташовувати кафе, виставкові зали чи інші заклади, щоб приміщення були в хорошому стані, а на випадок війни, бізнес повинен буде звільнити їх під сховища.

Старатимуться будувати менше багатоповерхівок, оскільки евакуація людей з верхніх поверхів є проблематичною. Такі будинки є легкою мішенню для ворога. Відтак, основний акцент робитимуть на невисоке житло підвищеної міцності.

Забудову вестимуть поквартально – зводитимуть споруди з модульних конструкцій. В основу закладатимуть залізобетонний каркас і готові стінові панелі з вікнами. Такі будинки будуть стійкішими, але й дорожчими – не менше ніж 1000 доларів за кв. м на околицях Києва.

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Для здорожчання житла буде кілька причин:

зростання цін на будматеріали;

підвищення витрат на будівництво підземних споруд;

складність із підведенням комунікацій через зниження поверховості.

Нерухомість в Україні

Раніше редакція "Сьогодні" розповідала про актуальні ціни на будівельні матеріали в України. Ми промоніторили вартість будівельних блоків, цегли, гіпсокартону, будівельних сумішей та покрівель станом на квітень 2022 року.

Водночас на заході країни, а також в центрі та Києві забудовники відновили роботу. Здебільшого ведуть базові роботи, оскільки важку техніку віддали на потреби ЗСУ – для розчищення звільнених міст. Тож на повноцінне зведення будинків поки що не доводиться розраховувати.

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У Львові для переселенців активно зводять модульні містечка, в одному може проживати 350 людей. Найближчим часом планують збудувати ще два таких містечка, але в перспективі архітектори замислюються над створенням повноцінних поселень для українців, що втекли від війни.

Раніше ми розповідали про те, за скільки продають квартири різного плану у Львові, Ужгороді та Тернополі. Власники житла активно збувають помешкання з шиком у Києві, Одесі та Вінниці.