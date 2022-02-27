Жодних контрактів з РФ! Німеччина переходить на постачання газу із США

Німеччина висловила принципову позицію щодо РФ / Фото: Getty Images, REUTERS

Німеччина хоче відмовитись від постачання російського газу після відкритого нападу Путіна на Україну.

Про це заявив канцлер ФРН під час виступу в Бундестазі.

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За словами Олафа Шольца, Німеччина перейде на постачання блакитного палива зі США, і для цього буде побудовано два додаткові термінали LNG для приймання зрідженого газу.

Зазначається, що зроблять це не зараз, але принципова позиція вже розроблена.

"LNG-термінали мають бути розширені якнайшвидше", – заявив Шольц і додав, що РФ підняла ціни на газ і загрожує безпеці всього континенту.

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Тому Росія не може вважатися нормальним партнером, і нових контрактів з нею не буде.

Заморожування активів "Газпрому"

Після початку російського нападу на Україну Німеччина оголосила про заморожування російських активів у ФРН, серед інших і компанії "Газпром".

За інформацією Der Spiegel, "Газпром" є одним з найбільших інвесторів у країні та володіє акціями німецьких операторів газових мереж через дочірню компанію в Берліні.

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"Сьогодні" також писали, що вартість газу та нафти досягла рекордних показників, і розповідали, які санкції запровадили США проти російських банків.