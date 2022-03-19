Жодних паперів і оформлення до 15 хвилин – в Україні по-новому запрацює митниця

Нові правила роботи митниці / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні буде максимально спрощено всі митні процедури для створення найшвидшої у світі митниці.

Про це під час брифінгу заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, на митниці тепер не буде жодних паперів і вона працюватиме за декларативним принципом.

"Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до Митного та Податкового кодексів", – сказав Шмигаль.

Ті, хто захоче залишитись на загальній системі, має сплатити лише ПДВ, і таке оформлення має тривати не більш ніж 15 хвилин.

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Шмигаль наголосив, що Кабінет Міністрів уже ухвалив відповідну постанову і тепер черга за Верховною Радою.

"Ті, хто просто хоче ввезти товар в Україну без будь-якого митного оформлення, — завчасно заповнюйте ВМД-декларацію і проїжджайте. Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод", – сказав прем'єр.

Інші зміни для українців

Щоб підтримати підприємців, в Україні буде запроваджено безпроцентне кредитування бізнесу та скорочено кількість ліцензій.

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Відповідну ініціативу висунув президент, її вже підтримав Кабінет Міністрів, і черга лише за Верховною Радою.

За словами президента, кредити для бізнесу під 0% будуть запроваджені на базі вже створеної держпрограми кредитування підприємців "5-7-9%".

Такі умови діятимуть до скасування в Україні воєнного стану та ще місяць після цього.

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