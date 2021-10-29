Німецький конкурент АТБ зібрався на український ринок. Чому українці так сильно чекають на ці магазини

Один з основних пріоритетів Lidl - контроль якості / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецька мережа Lidl, яка незабаром збирається зайти на український ринок і стати серйозним конкурентом для АТБ, підкорила покупців у всьому світі не лише своїм контролем якості, а й багатьма звичайними речами, які з часом перетворилися на "фішку" мережі.

Переваги Lidl

Свіжа випічка. У супермаркетах мережі власна пекарня, завдяки цьому, як тільки покупець заходить до приміщення – його огортає приємний аромат. Хлібобулочні вироби там печуть кілька разів на день. А всього пекарня пропонує майже 60 найменувань.

У супермаркетах мережі власна пекарня, завдяки цьому, як тільки покупець заходить до приміщення – його огортає приємний аромат. Хлібобулочні вироби там печуть кілька разів на день. А всього пекарня пропонує майже 60 найменувань. Якісні продукти харчування . Lidl не лише імпортує у свої магазини товари власних брендів, а й домовляється з місцевими постачальниками та фермерами про співпрацю. У магазинах суворо стежать за якістю та свіжістю продуктів.

. Lidl не лише імпортує у свої магазини товари власних брендів, а й домовляється з місцевими постачальниками та фермерами про співпрацю. У магазинах суворо стежать за якістю та свіжістю продуктів. Широкий асортимент непродовольчих товарів. У Lidl можна знайти товари на будь-який смак. Там продають текстиль, кухонну техніку, інструменти для догляду за садом та домашнього ремонту, автомобільні деталі, зручний та стильний одяг та інше. Покупцям радять купувати товари відразу, бо пропозиції будуть регулярно змінюватися – два рази на тиждень. Отже, немає часу, щоб подумати над покупкою – вже завтра товар можуть прибрати з прилавків або його розкуплять.

У Lidl можна знайти товари на будь-який смак. Там продають текстиль, кухонну техніку, інструменти для догляду за садом та домашнього ремонту, автомобільні деталі, зручний та стильний одяг та інше. Покупцям радять купувати товари відразу, бо пропозиції будуть регулярно змінюватися – два рази на тиждень. Отже, немає часу, щоб подумати над покупкою – вже завтра товар можуть прибрати з прилавків або його розкуплять. Нові бренди У Lidl продають 2500 різних продовольчих та непродовольчих товарів. Покупець може вибрати, що саме і в кого купувати. Завдяки широкому вибору можна купити продукцію відомих торгових марок, так і власних. Зазначимо, що в супермаркеті мережі 8 з 10 товарів – власного бренду.

У Lidl продають 2500 різних продовольчих та непродовольчих товарів. Покупець може вибрати, що саме і в кого купувати. Завдяки широкому вибору можна купити продукцію відомих торгових марок, так і власних. Зазначимо, що в супермаркеті мережі 8 з 10 товарів – власного бренду. Товари на будь-який смак. Завдяки широкому асортименту в супермаркетах можна задовольнити багатьох. Наприклад, цінителі біологічних продуктів і люди з особливими дієтичними потребами, яким потрібні, наприклад, продукти без глютену та лактози, легко знайдуть їх у магазинах Lidl.

Завдяки широкому асортименту в супермаркетах можна задовольнити багатьох. Наприклад, цінителі біологічних продуктів і люди з особливими дієтичними потребами, яким потрібні, наприклад, продукти без глютену та лактози, легко знайдуть їх у магазинах Lidl. Тематичні тижні. Періодично для покупців влаштовують регулярні тематичні тижні, під час яких пропонують спеціально підібрані страви та продукти із Франції, Італії, Греції, Азії та інших регіонів світу.

Контроль якості в Lidl

Один з основних пріоритетів Lidl – контроль якості. Він починається ще на заводі-виробнику. Компанія ретельно вибирає виробників товарів – проводить різні аудити та перевірки і лише тоді погоджується на співпрацю. Крім того, експерти Lidl та незалежні організації з тестування постійно перевіряють якість продуктів, що продаються під брендами супермаркету.

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Коли товари прибувають на склади, їх додатково перевіряють. Наприклад, при отриманні фруктів спочатку перевіряється температура та упаковка, а потім проводиться перевірка якості на ступінь стиглості, зовнішній вигляд, колір, температуру, твердість, рівень цукру, соковитість, розмір та інші параметри, визначені у стандартах якості Lidl. Якщо продукти не пройдуть тестування, вони не будуть прийняті та їх негайно повернуть виробнику.

Крім того, вибірково фрукти та овочі також вибірково відправляються до Німеччини для перевірок на наявність пестицидів.

Зазначимо, що в магазинах продукти, які мають дефекти або не відповідають стандартам якості Lidl, відразу ж вилучаються з продажу. Компанія за цим суворо стежить.

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Lidl – головний конкурент АТБ

Бізнес-модель Lidl у 90-х намагалися копіювати дніпропетровські бізнесмени Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун та Сергій Тарасюк. Вони продавали товари на палетах, а замість комфорту покупцям пропонували низькі ціни. Але у них подібне не спрацювало – довелося обладнати стелажі та сортувати товари для зручності покупців.

Найбільша українська мережа АТБ налічує понад 1200 магазинів. Вона багато років працювала у форматі дискаунтера, але з ширшим асортиментом. Проте останнім часом компанія почала міняти концепцію – з'явилися сучасні чорні магазини. Також вона працює над покращенням магазинів та власних товарів.

Раніше ми повідомляли, що, на думку експертів, найбільша європейська мережа супермаркетів Lidl, за прикладом якої відкривалися перші магазини АТБ, навряд чи з'явиться в Україні 2022 року.

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Нагадаємо, що в Україні свій перший магазин відкрила російська мережа супермаркетів Mere, яка, на думку Секретаря РНБО Олексія Данилова, є спецоперацією російських спецслужб.