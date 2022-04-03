Деякі пенсіонери можуть отримати доплату в 2000 грн – кого це стосується

Як отримати доплату до основної пенсії / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні пенсіонери-переселенці можуть отримати додаткові 2 тис. грн до своєї пенсії.

Про це повідомляє Тelegram-канал "Пенсійний кур'єр".

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Одержання надбавки стосується тих пенсіонерів, які були змушені залишити свої будинки та стали на облік як внутрішньо переміщені особи.

Допомога в 2000 грн виплачуватиметься таким людям щомісяця. При цьому пенсії така людина не втратить та виплата цієї допомоги не вплине на її розмір.

Як отримати гроші?

Для того, щоб одержати від держави допомогу, необхідно стати на облік як ВПО, звернувшись особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, або дистанційно через портал "Дія" із заявою.

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Після цього ви отримаєте довідку про взяття вас на облік як внутрішньо переміщеної особи.

З цією довідкою ви зможете подати заяву на отримання держдопомоги за такою самою схемою та отримати виплату на банківський рахунок, зазначений у заяві.

Пенсії під час війни

Якщо ви переїхали до іншої області через бойові дії, можете переоформити отримання пенсій на карту у банку.

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За словами голови Мінсоцполітики Марини Лазебної, ця послуга доступна для громадян, які раніше отримували виплати у відділенні "Укрпошти".

Щоб переадресувати пенсію, потрібно зателефонувати на гарячу лінію "Укрпошти" за номером 0-800-300-545, а після цього відкрити рахунок у банку та заповнити заяву.

Останній крок – це візит до найближчого відділення Пенсійного фонду, де завершать процедуру переоформлення

"Сьогодні" також писали, які пенсії одержують українські військові, і розповідали, на кого чекають підвищені виплати у майбутньому.