Деякі діти зможуть отримати по 10 тис. доларів: хто та коли зможе забрати гроші

Діти, народжені 2019 року, отримають 10000 доларів / Фото: Getty Images, Укрінформ, Колаж: Сьогодні

На момент досягнення 18-річного віку діти,народжені 2019 року, зможуть отримати на спецрахунки кошти від рентних платежів у розмірі $10 000. Так президент Володимир Зеленський анонсував створення економічного паспорту українця.

Про це розповів APnews голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в кулуарах парламенту 1 грудня.

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Зі слів політика стає зрозуміло, що не всі діти зможуть отримати вказану суму, а лише ті, хто народився, коли почалася каденція Володимира Зеленського – у 2019 році.

Відповідна програма передбачає створення спеціальних рахунків у Фонді майбутніх поколінь, які будуть поповнюватися щомісяця. Після досягнення повноліття ці кошти можна буде використати.

"В нас народжується близько 300 тисяч дітей на рік. Є певні відрахування від ренти. Я не виключаю, що відрахування будуть не тільки від ренти, а й від інших платежів. Наприклад, від приватизації, імпортного ПДВ. Поки що ми говоримо тільки про ренту. Рента розподіляється між тими дітьми, які народилися і мають економічний паспорт українця", — розповів Данило Гетманцев.

За його словами, якщо ця сума є меншою за встановлену законопроєктом, то різниця дотується за рахунок держави. Влада розраховує на те, що по досягненню повноліття дитина повинна мати близько 10 тисяч доларів в еквіваленті. Як зауважив Гетманцев, безперечно, в гривні з урахуванням інфляції.

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Анонс економічного паспорту

Законопроєкт про економічний паспорт президент планує внести на розгляд нардепів 10 грудня. А до цього часу плата за використання українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей.

За словами глави держави, це кошти від ухваленого законопроєкту 5600. Він стосується змін до Податкового кодексу та необхідний, щоб сприяти збільшенню надходжень до державного бюджету у 2022 році.

Раніше ми розповідали, що таке економічний паспорт та з досвідом якої країни порівнюють таке нововведення.

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