Не всі зможуть "пересидіти" карантин: як нова хвиля вдарить по українських ФОПах

Чи переживе малий бізнес новий карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулорічний весняний локдаун вдарив по малому та середньому бізнесу України надзвичайно сильно. Майже третині ФОПів досі не вдалось відновити докарантинний рівень власних доходів, а більшість заявили, що не відчули підтримки від держави.

Зараз статистика поширення коронавірусу погіршується з кожним днем і все більше областей переходять у "червону зону".

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В таких регіонах заборонена робота майже усіх закладів, однак це не стосується тих, хто провакцинував 100% своїх працівників. Для відвідувачів також встановлені обмеження – у "червоній зоні" ресторани та розважальні заклади можуть відвідувати лише вакциновані громадяни.

"Сьогодні" разом з експертами розбирались, наскільки нова хвиля вдарить по малому та середньому бізнесу і що варто робити аби допомогти українським ФОПам.

На скільки по бізнесу вдарить нова хвиля

За словами виконавчого директора Центру економічних стратегій Гліба Вишлінського, цього разу хвиля є більш концентрованою в часі, тому найближчими тижнями можливі обмеження "червоної зони" у більшості областей України.

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На думку експерта, послаблення для вакцинованих навпаки дозволять бізнесу більше працювати і це зменшить удар по ньому.

Такої ж думки старший консультант Київської школи економіки, економіст та член наглядової ради "CASE Україна" Володимир Дубровський.

"Я думаю що, точно вдарить менше, ніж весняний локдаун-2020. Тоді справді була паніка, було запроваджено купу дурних обмежень і люди не навчилися їх обходити, а вже минулої осені, принаймні на макроекономічних даних це не відбилося", – каже Дубровський.

На думку економіста, це означає, що обмеження не виконуються або люди почали пристосовуватись до інших способів ведення бізнесу, які не передбачають фізичного контакту з клієнтами.

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"Зараз цей удар буде ще менший, адже на додаток до цього можна спокійно обслуговувати вакцинованих, а їх стає і ставатиме дедалі більше".

Експерт радить власникам ФОПів вакцинувати своїх працівників і перечекати цей період або переходити на альтернативні форми ведення бізнесу.

"Треба об’єднуватись і боротись за свої права, адже в іншому разі буде ситуація, яка склалась і минулого разу – великий бізнес працює, а малому працювати не дають. А також нагадую, що насувається загроза повної фіскалізації і якщо малий бізнес серйозно не натисне на уряд і парламент, його чекають важкі часи", – каже економічний консультант.

Чого чекати від держави?

За словами Володимира Дубровського, цього разу проблема ФОПів не належить до пріоритетних для влади питань і важко сказати, чи буде запроваджена якась програма з допомоги малому бізнесу.

Для реального полегшення життя ФОПам експерт рекомендує звільнити бізнес, який працює у сферах, які не стосуються критичної інфраструктури, від сплати податків.

Повне закриття таких об’єктів, як продовольчі ринки, Володимир Дубровський взагалі вважає неефективним, оскільки цей захід себе не виправдовує.

Також, за словами економіста, підприємці, які вимушені зачинитись, мають отримувати часткову компенсацію орендної плати.

"Найголовніше, що має зробити влада – це змінити своє ставлення до малого та середнього бізнесу і перейти від утисків до орієнтації на збереження існуючої системи", – розповідає Дубровський.

Що може допомогти?

Допомогу ФОПам у вигляді виплат 8 тисяч гривень експерт називає суто символічною, оскільки вона може лише покрити орендну плату за один місяць і, загалом, лише у невеликих містах.

"Знов таки, має бути диференціація між різними місцевостями і різними видами бізнесів, бо дехто може просто пересидіти цей час, а комусь доводиться зменшувати фіксовані витрати", – зазначає Володимир.

Також має бути запроваджена програма допомоги для тих, хто має найманих працівників. Це, до того ж, має стимулювати офіційне працевлаштування.

На думку нашого експерта, малий та великий бізнес мають отримати різні правила для роботи у "червоній зоні".

Наприклад, малому бізнесу варто дозволити обслуговувати невакцинованих відвідувачів, але за умови повністю вакцинованого персоналу.

Адже маленький магазинчик із невеликою площею та одним вакцинованим продавцем не передбачає великого скупчення людей, на відміну від гігантського супермаркету.

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