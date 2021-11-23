Не поспішайте з оголошенням! Як продати квартиру, яка дісталася у спадок

Чому продати квартиру, яка дісталася у спадок не просто / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато кому у спадок від родичів дістається нерухоме майно, яке людина не хоче залишати собі, а намагається здати в оренду чи продати. І якщо з першим складнощів не буде, то продати успадковану квартиру чи будинок не так просто.

"Сьогодні" разом із адвокатом Євгеном Гаркушею розбирались, як продати нерухомість, яка дісталась вам у спадок.

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Отримавши в спадщину нерухомість, насамперед важливо стати її законним власником, наголошує адвокат. Для цього необхідно вступити в спадок.

"У всіх спадкоємців є півроку після смерті заповідача на те, щоб встигнути подати заяву про намір вступити в спадок. Якщо заповіту немає, то спадок розподіляється серед родичів за категоріями спорідненості", – розповідає експерт.

В Україні існує п'ять черг спадкоємців:

Перші в черзі — це чоловік (дружина), діти, а також батьки померлого; Другими є брати, сестри, дідусі, бабусі; У третій черзі — дядьки й тітки; До четвертої черги потрапляють особи, які проживали з померлим не менше п'яти років в одній родині до моменту відкриття спадкової справи; П'ята черга — усі інші родичі померлого.

Подати цю заяву потрібно нотаріусу, який відкриває справу про спадщину. Після закінчення передбаченого законом часу кожен зі спадкоємців отримує документ, що підтверджує право на частину спадщини, яка йому належить.

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"Під час складання заяви в нотаріуса вам потрібно надати свідоцтво про смерть спадкодавця, заповіт і документ, що підтверджує родинні зв'язки з покійним. Якщо квартира за заповітом переходить кільком особам, її зазвичай ділять на рівні частини або пропонують виплату компенсації з боку одного власника іншому", – каже Євген Гаркуша.

Через шість місяців ви отримаєте свідоцтво про право на спадщину, яке і підтверджує ваше право власності на нерухомість і тільки після цього можно продати квартиру.

Угода проходить за стандартною процедурою. Для складання договору купівлі-продажу успадкованої нерухомості будуть потрібні:

правовстановлювальні документи;

паспорти всіх учасників угоди;

дозвіл органів опіки (за наявності неповнолітніх родичів);

довідка про осіб, які зареєстровані у квартирі.

Не забудьте передати новому покупцеві технічні документи на квартиру та виписку, що підтверджує відсутність боргів за комунальні послуги і квартплату.

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Залежно від категорії спорідненості визначається й розмір податку, який доведеться сплатити за отримання в спадок квартири або будинку.

Наразі в Україні є три ставки оподаткування в разі вступу в спадок – 0%, 5% та 18%.

Нульова ставка діє для родичів, які належать до першої черги спорідненості: чоловіка/дружини, батьків, дітей, включно з прийомними, дітей будь-кого з подружжя, народжених в іншому шлюбі. 0% податку на спадщину сплачують і ті, хто належить до другої черги спорідненості: бабусі/дідусі, брати/сестри, онуки, а також ті, хто має пільги: інваліди 1-ї групи, діти-інваліди та діти без батьків.

5% податку за успадковану квартиру сплачують усі інші суб'єкти, які не потрапляють до описаних вище категорій, незалежно від того, є вони родичами покійного чи ні.

"Сьогодні" раніше разом з експертом розбирались, кого можуть повністю позбавити спадщини та за що.

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