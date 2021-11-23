Не спешите с объявлением! Как продать квартиру, которая досталась по наследству

Почему продать квартиру, которая досталась по наследству не просто / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многим в наследство от родственников достается недвижимое имущество, которое человек не хочет оставлять себе, а пытается сдать в аренду или продать. И если с первым сложности не будет, то продать унаследованную квартиру или дом не так просто.

"Сегодня" вместе с адвокатом Евгением Гаркушей разбирались, как продать недвижимость, доставшуюся вам в наследство.

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Получив в наследство недвижимость, в первую очередь важно стать ее законным владельцем, подчеркивает адвокат. Для этого необходимо вступить в наследство.

"У всех наследников существуют полгода после смерти завещателя на то, чтобы успеть подать заявление о намерении вступить в наследство. Если завещания нет, наследство распределяется среди родственников по категориям родства", – рассказывает эксперт.

В Украине существует пять очередей наследников:

Первые в очереди – это муж (жена), дети, а также родители умершего; Вторыми являются братья, сестры, дедушки, бабушки; В третьей очереди – дяди и тети; В четвертую очередь попадают лица, проживавшие с умершим не менее пяти лет в одной семье до момента открытия наследственного дела; Пятая очередь — все остальные родственники умершего.

Подать это заявление нужно нотариусу, открывающему дело о наследстве. По истечении предусмотренного законом времени каждый из наследников получает документ, подтверждающий право на часть принадлежащего ему наследства.

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"При составлении заявления у нотариуса вам нужно предоставить свидетельство о смерти наследодателя, завещание и документ, подтверждающий родственные связи с покойным. Если квартира по завещанию переходит нескольким лицам, ее обычно делят на равные части или предлагают выплату компенсации со стороны одного владельца другому", – говорит Евгений Гаркуша.

Через шесть месяцев вы получите свидетельство о праве на наследство, подтверждающее ваше право собственности на недвижимость и только после этого можно продать квартиру.

Соглашение проходит по стандартной процедуре. Для составления договора купли-продажи наследуемой недвижимости потребуются:

правоустанавливающие документы;

паспорта всех участников сделки;

разрешение органов опеки (при наличии несовершеннолетних родственников);

справка о лицах, зарегистрированных в квартире.

Не забудьте передать новому покупателю технические документы на квартиру и выписку, что подтверждает отсутствие долгов за коммунальные услуги и квартплату.

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В зависимости от категории родства определяется и размер налога, который придется уплатить за наследование квартиры или дома.

В настоящее время в Украине существуют три ставки налогообложения в случае вступления в наследство – 0%, 5% и 18%.

Нулевая ставка действует для родственников, относящихся к первой очереди родства: мужа/жены, родителей, детей, включая приемные, детей любого из супругов, рожденных в другом браке. 0% налога на наследство платят и те, кто относится ко второй очереди родства: бабушки/дедушки, братья/сестры, внуки, а также те, кто имеет льготы: инвалиды 1-й группы, ребята-инвалиды и ребята без родителей.

5% налога за наследуемую квартиру оплачивают все другие субъекты, которые не попадают в описанные выше категории, независимо от того, являются ли они родственниками покойного или нет.

"Сегодня" раньше вместе с экспертом разбирались, кого могут полностью лишить наследства и за что.

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