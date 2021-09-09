Не пенсіями єдиними. У Мінсоцполітики розробили рівні підтримки пенсіонерів

Найнижчий, який забезпечувався б державою рівень, - мінімальні пенсійні гарантії / Фото: колаж "Сьогодні"

У Міністерстві соціальної політики розробили п'ять рівнів підтримки літніх людей. Туди входять не тільки виплати пенсій, а й гнучкі системи забезпечення.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Фактично вже зараз Україна має п'ять рівнів підтримки літніх людей, і для забезпечення гідного життя майбутніх поколінь Мінсоцполітики зміцнює і розвиває кожен з них в координації з іншими рівнями", – заявили в міністерстві.

Там виділили такі рівні:

Найнижчий, який забезпечувався б державою рівень, – мінімальні пенсійні гарантії (в тому числі доплати і держдопомога).

Страхові пенсії, які виплачуються з солідарної системи (працездатні громадяни своїми внесками і податками утримують непрацездатних).

Обов'язкові накопичувальні пенсії (в тому числі в професійну пенсійну систему).

Добровільні пенсійні накопичення.

Соціальні послуги, субсидії для пенсіонерів тощо.

У Мінсоцполітики не забули і про пенсії. Там підкреслили, що їх виплачує держава і вони гарантовані Конституцією України, але є й інші способи підтримки.

"Вони виплачуються за рахунок внесків на соціальне страхування та коштів Державного бюджету. Україна їх виплачує зараз і буде виплачувати через 10, 20 років і в подальшому", – заявили в міністерстві.

Разом з тим повинні існувати й інші способи підтримки пенсіонерів.

Додаткові виплати восени

В Україні з 1 жовтня 2021 року для пенсіонерів віком від 75 до 80 років встановлять мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони отримуватимуть додаткові виплати в розмірі 400 грн.

Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

для пенсіонерів віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

За півтора року, з січня 2020 року по серпень 2021 року, середня пенсія в Україні зросла на чверть і нині становить 3866,84 гривні.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року. Пенсію за віком нараховуватимуть жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше).