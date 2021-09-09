Не пенсиями едиными. В Минсоцполитики разработали уровни поддержки пенсионеров

Самый нижний, обеспечиваемый государством уровень, - минимальные пенсионные гарантии / Фото: коллаж "Сегодня"

В Министерстве социальной политики разработали пять уровней поддержки пожилых людей. Туда входят не только выплаты пенсий, но и гибкие системы обеспечения.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

"Фактически уже сейчас Украина имеет пять уровней поддержки пожилых людей, и для обеспечения достойной жизни будущих поколений Минсоцполитики укрепляет и развивает каждый из них в координации с другими уровнями", – заявили в министерстве.

Там выделили такие уровни:

Самый нижний, обеспечиваемый государством уровень, — минимальные пенсионные гарантии (в том числе доплаты и госпомощь).

Страховые пенсии, которые выплачиваются из солидарной системы (трудоспособные граждане своими взносами и налогами содержат нетрудоспособных).

Обязательные накопительные пенсии (в том числе в профессиональной пенсионной системе).

Добровольные пенсионные накопления.

Социальные услуги, субсидии для пенсионеров и тому подобное.

В Минсоцполитики не забыли и о пенсиях. Там подчеркнули, что их выплачивает государство и они гарантированы Конституцией Украины, но есть и другие способы поддержки.

"Они выплачиваются за счет взносов на социальное страхование и средств Государственного бюджета. Украина их выплачивает сейчас и будет выплачивать через 10, 20 лет и в дальнейшем", – заявили в министерстве.

Вместе с тем должны существовать и другие способы поддержки пенсионеров.

Дополнительные выплаты осенью

В Украине с 1 октября 2021 года для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установят минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они будут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;

для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

За полтора года, с января 2020 года по август 2021 года, средняя пенсия в Украине выросла на четверть и сейчас составляет 3866,84 гривни.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше).