Не натискайте кнопку! В Україні масово орудують телефонні шахраї

В Україні активізувалися телефонні шахраї / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні активізувалися телефонні шахраї. Вони масово обдурюють людей, викрадаючи особисті дані та блокуючи телефони.

Про це українці розповідають у соцмережах та діляться на своїх сторінках історіями.

Реклама

Як повідомили "Сьогодні" жертви таких махінацій, декілька разів до них телефонував невідомий номер ("Немає ID-абонента"). "Пробити", звідки та що це за номер, неможливо. Якщо береш слухавку, то просять натиснути клавішу "1".

Зауважимо, що про подібну схему говорили ще восени 2021 року. Тоді українцям телефонували та просили натиснути "1", якщо ті зробили щеплення.

Як повідомляв тоді фактчекінговий проєкт "По той бік новин", ця масова розсилка прийшла до нас із Росії, а до того облетіла ще кілька країн. Жодного дзвінка з блокуванням телефона не було зафіксовано в жодній країні, як не було і жодної заяви в правоохоронні органи.

Реклама

Чи варто вірити цьому?

Як пояснила експертка з зовнішніх зв‘язків Vodafone Україна Тамара Кідрук "Громадському радіо", зловмисники такого типу не мають доступу до вашого смартфона під час дзвінка, що б ви не натискали.

Такої самої думки експерт громадської організації "Лабораторія цифрової безпеки" Антон Кушнір. За його словами, у більшості випадків, якщо ви натискаєте клавішу, не має відбутись блокування телефону.

"Якщо ми отримуємо телефонний дзвінок (і ми не політики, не журналісти-розслідувачі, не правозахисники), то ризик, що ми отримаємо зараження пристрою від натискання клавіші, дуже низький", — сказав він в ефірі "Громадського радіо".

Реклама

Чим загрожує натискання кнопки "1"?

Однак якщо вам зателефонують із проханням натиснути якусь кнопку, то все-таки краще цього не робити. Адже такий тип дзвінків може бути роботизованим.

"Коли вам телефонують і ви чуєте записаний аудіозапис із закликом натиснути клавішу "1" чи "2", вас можуть потім переадресувати на якогось шахрайського оператора, який пробуватиме у вас щось виманити, (проситиме) ввести номер кредитної карти чи ще щось", — розповів Антон Кушнір.

Якщо ви не телефонували в банк, службу підтримки, мобільному оператору, а вам приходить вхідний дзвінок із закликом щось зробити, то задля безпеки краще цю розмову завершити.

За якими схемами шахраї дурять українців?

Під час воєнного стану є чимало людей, які в екстреній ситуації наживаються на інших. Найчастіше тепер трапляються такі схеми:

Евакуація. Шахраї нібито організовують вивезення людей з гарячих точок. Спочатку вони просять передоплату на картку за перевезення, а потім просто зникають.

Оренда житла. В інтернеті розміщують повідомлення про доступне для оренди житло для тих, хто вимушено покинув дім. Потім, як і в попередньому варіанті, просять передоплату, а згодом обривають усі зв'язки.

Лікування. Шахраї знаходять фото потерпілих людей в інтернеті й збирають гроші "на допомогу постраждалим". Так само збирають гроші "на лікування дітей".

Фішингові сайти. В інтернеті з'являються сторінки, дуже схожі на офіційні ресурси благодійних фондів. Там пропонують допомогти армії, потерпілим тощо. Таким чином шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані.

Нагадаємо, що в українських містах слідом за окупантами зникає будь-яка їжа, матраци і домашня птиця, яку вони варварськи забивають серед білого дня. Російські солдати погоріли також на крадіжці ноутбуків і комп'ютерів у місцевих органах влади.

Раніше ми розповідали про схеми шахраїв, які орудують у чатах.